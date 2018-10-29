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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 13 Ноября, 18:51 |
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Современная пластическая хирургия должна быть безопасной!
Не обходится и без влияния средств массовой информации, которые, словно зомбируя сознание, внушают нам свои идеалы современной красоты. Пластическая хирургия поистине творит чудеса и дает стимул для новой главы в жизни, а кому-то дарит надежду и возможность на осуществление заветной мечты. Специалисты в области пластической хирургии способны устранить не только врожденные и приобретенные эстетические дефекты, но также улучшить внешность, сохранить молодость и устранить возрастные изменения.
Многопрофильная больница «Фальк» - одно из немногих медицинских учреждений во Владивостоке, кому удалось сохранить лицензию по профилю «пластическая хирургия» согласно приказа N298н Минздрава РФ, вступившего в силу 3 июля 2018 года. Соответствовать всем предъявленным требованиям для данного медицинского учреждения - это норма, потому что здоровье Пациентов для его сотрудников превыше всего. Отдельного внимания заслуживают оснащение больницы «Фальк», разработанная система многоступенчатого контроля за обработкой, дезинфекцией и стерилизацией медицинского оборудования, хирургического инструментария, наличие аппарата оценки глубины анестезии или как его еще называют доктора, BIS-мониторинг.
Благодаря данному аппарату Пациент будет чувствовать себя в безопасности, BIS-мониторинг позволяет контролировать уровень глубины анестезии, тем самым устранить риск пробуждения во время операции, снизить вероятность возникновения побочных эффектов на организм и максимально сократить время выхода из наркоза. Круглосуточное наблюдение врачей анестезиологов-реаниматологов на время всего пребывания в больнице, наличие реанимационного оборудования, успешно функционирующая система лекарственной безопасности, соблюдение конфиденциальности гарантируют Пациенту ощущение надежности и уверенности.
Помните, что здоровье и красота зависят от вашего выбора.
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