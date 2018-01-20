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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 14 Февраля, 19:07 |
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Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология
Приема косметолога ожидала, как это водится во многих студиях красоты, с чашечкой кофе под мелькание сменяющихся телевизионных сюжетов. «Наш клиент», - заметила администратор с улыбкой, когда на экране появился о-о-очень известный политик. «Нет, конечно, с ним работают косметологи не из Владивостока, - ответила она на мой немой вопрос. - «Но то, что он эффективно использует возможности современной косметологии, - бесспорно. Посмотрите, исчезли мешки под глазами, морщины на лбу, да и лицо посвежело». И этот моложавый человек - далеко не исключение. Услуги косметологов становятся все более востребованными у представителей сильного пола.
Оказывается, это весьма популярная тема на просторах Интернета, один из сайтов, посвященных здоровью, не без юмора предложил термин «брутальная косметология» в словарь джентльмена, думающего о красоте лица. Помните пушкинское «Быть можно дельным человеком/ И думать о красе ногтей:/ К чему бесплодно спорить с веком? / Обычай деспот меж людей».
В наш век появились новые возможности и устремления, в том числе к красоте и успеху. «ДК» попытался разобраться, что же предлагают косметические салоны и студии мужчинам, не желающим мириться с возрастом, и востребованы ли все эти «укольчики красоты» сильной половиной человечества? Насколько поход к косметологу вписывается в жизненный график, скажем, бизнесмена, предпринимателя или чиновника, наряду с походами в фитнес-центр, спорт-бар, парикмахерскую?
- Мужчины, как и женщины, хотят выглядеть молодо и привлекательно, иметь подтянутое тело, густые волосы и хорошую кожу, - убеждена Елена КОЛЕСНИКОВА, врач-косметолог одного из косметических центров Владивостока. - Если судить по профессиональному опыту, то наиболее популярные специалисты у мужчин - парикмахер и косметолог. И если с парикмахером все более-менее понятно, то вот косметология - дело тонкое. Сильная половина нашего города тщательно подбирает именно «своего» мастера. Сначала приходят на консультацию, потом на чистку, ну а далее, если это именно «его» мастер, то мужчина готов раствориться в череде уходов, массажей и, как ни странно, инъекций. Если говорить о мужчинах, обращающихся за услугами эстетической медицины, то это по большей части представители шоу-бизнеса, деловые люди, работающие на международном уровне, политики, а еще те, кого приводят в клинику жены.
Почему они тщательно следят за внешностью? Елена Колесникова выделила две наиболее распространенные причины: это необходимость держать марку в социальном и профессиональном плане, выглядеть респектабельно в глазах своих партнеров, производить благоприятное впечатление. А также желание соответствовать молодой спутнице жизни, не проигрывать на ее фоне. Чего греха таить, состоявшийся мужчина и молоденькая барышня рядом - один из современных трендов. И для того, чтобы главным мотивом таких отношений был все-таки не его счет в банке, партнеру просто необходимо оставаться молодым.
- Впрочем, на сегодняшний день можно выделить еще одну категорию пациентов - это мужчины, которые, прежде всего, хотят жить в гармонии с собой, максимально долго оставаться деятельными и активными. Для людей с такой мотивацией кроме внешней эстетики важно хорошее состояние здоровья. Они придерживаются сбалансированного питания, занимаются спортом, охотно используют ресурсы антивозрастной медицины, - замечает врач-косметолог.
Кроме того, все чаще к косметологам обращаются подростки. Обычно это происходит по настоянию мам или девушек (более взрослых парней), с проблемами акне и угревой сыпи. Косметолог другой студии красоты из Владивостока Юлия ВОРОБЬЕВА согласна с коллегой, что решить проблемы подростков (жирная кожа, кожа, склонная к акне, состояние пост-акне, когда на лице остаются шрамы), помогают чистки, различные пилинги, некоторые аппаратные методики, например, карбоновый пилинг - воздействие на кожу специальным лазером. Наверное, в последующем, взрослея и входя в старшую возрастную группу, эти юные пациенты косметологов не будут напрягаться при словах «салон красоты».
Что же сегодня имеется в арсенале эстетической медицины для тех мужчин, кто реально задумался о сохранении свежести лица и продлении молодости.
С годами и у мужчин кожа истончается, теряет эластичность и упругость, становясь более сухой. Возраст выдают морщины, плохой тонус кожи, тусклый цвет лица или гиперпигментация. Омолаживающие процедуры направлены на коррекцию этих возрастных изменений. Антивозрастная косметика отличается использованием в ней активных ингредиентов - витаминов, антиоксидантных комплексов, гиалуроновой и фруктовых кислот, коллагена, ретинола и других. Их действие направлено на стимулирование обменных процессов в клетках, удержание воды в коже, выработку естественных белков и кислот, способных поддерживать здоровый и молодой вид кожи.
По словам косметолога СК-Студио, возрастным посетителям могут для начала предложить те же чистки и пилинги, но в последующем - более сложные процедуры, такие как мезотерапия, ревитализация, ботокс. Проясним, что же это такое. Можно сказать, «джентльменский перечень» процедур омоложения лица, к вашим услугам:
Мезотерапия. Именно эту процедуру часто называют «уколами красоты». Это инъекционное введение лекарственных препаратов (витаминных и антивозрастных комплексов) в микроскопических дозах поверхностно (внутрь кожи). При этом лечебный эффект достигается не только за счет действия фармакологического средства, но и за счет стимулирующего действия самого укола. Косметологи считают мезотерапию хорошей методикой ухода за лицом и телом, эффективным методом борьбы с выпадением волос.
Биоревитализация. Это инъекции гиалуроновой кислоты, - поясняют косметологи. Она является натуральным составным элементом нашей кожи и вырабатывается в организме самостоятельно. Именно «гиалуронка» ответственна за естественную увлажненность кожи, ее упругость и молодость. Процедура биоревитализации насыщает клетки кожи этой кислотой и стимулирует выработку в организме собственных эластиновых и коллагеновых волокон. Благодаря данной процедуре можно на длительное время сохранить молодость и упругость кожи, а также сделать коррекцию имеющихся морщин и других признаков старения.
Ботокс. В косметологических целях особенно активно применяют ботулотоксин типа А, в разных концентрациях он входит в состав самых популярных препаратов - ботокса, диспорта и других. Эффект от них одинаковый — расслабление мышц, способность разгладить кожу и уменьшить морщины под глазами, на лбу, на спинке носа. Препараты обеспечивают коррекцию морщин на 3-6 месяцев, за это время человек отвыкает от привычки морщить лицо, морщины становятся менее выраженными.
Названные выше процедуры связаны с инъекциями, между тем, далеко не все представители сильного пола готовы терпеть даже слабую боль, тем более по такой для многих не очевидной и не веской причине. Кто-то утверждает, что морщины и шрамы украшают мужчину, выступая за естественность. Возможно это и так. Хотя этому утверждению можно противопоставить другое - социологов, уверенных, что моложавые и ухоженные мужчины более успешны в карьере, в личной жизни их шансы тоже повышаются.
Поэтому тем, кто пока не готов к радикальным методам омоложения, но хотел бы что-то испробовать на себе, специалисты рекомендуют начинать с малого. Глубокая чистка лица, пилинг на основе фруктовых кислот, аппаратные методики, стимулирующие обменные процессы, питательные маски, расслабляющий массаж. Это может позволить себе каждый мужчина, ориентированный на сохранение здоровья и успех в жизни. Некоторые потом, войдя во вкус, испытывают на себе лазерные, фракционные и прочие технологии. Благо, практически в каждом дальневосточном городе есть студии, салоны красоты и эстетической медицины, оборудованные самыми современными аппаратами, использующими возможности лазеров, микротоков, ультразвуковых и световых волн.
Мы намеренно не останавливаемся подробно на их достоинствах. Об этом можно узнать индивидуально, записавшись на консультацию к косметологу. Отвечая на наши вопросы, специалисты не раз подчеркивали, что все косметологические процедуры, связанные с глубоким воздействием на кожу лица и тела, относятся к медицинской деятельности. И такие процедуры как мезотерапия, ботокс-терапия, фотоомоложение, лазерный пилинг должны назначаться и выполняться врачами, а учреждение, оказывающее подобные услуги, обязано иметь лицензию на медицинскую деятельность. Доверившись профессионалу, можно получить хороший результат.
Мужчине важно осознать, что заботиться о своей внешности и пользоваться услугами косметолога - это естественно и нормально. И многие это с успехом делают, естественно, не раскрывая всех секретов своей молодости. Да вот же они, на экране телевизора - политик, бизнесмен, ведущий. Выглядят молодыми, здоровыми, ухоженными и успешными. Косметологи утверждают, что не без их помощи.
Анна КУЗНЕЦОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2018 год.
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