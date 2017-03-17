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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Апреля, 23:38 |
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Гостиничная инфраструктура Дальнего Востока устойчиво развивается
В России по-прежнему все еще силен дисбаланс в развитии гостиничного бизнеса. В стране с 11 географическими поясами есть только 7 гостиниц международного уровня за пределами Москвы.
Лидерами по развитию гостиничного бизнеса сегодня являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Быстро растет отельный бизнес в Калининграде, Томской и Волгоградской областях, на Урале (в частности, в Челябинске и Екатеринбурге), а также в Красноярске. От них отстает Дальний Восток.
Хотя, как отметили эксперты, собравшиеся на площадке бизнес-клуба «Диалоги», гостиничная инфраструктура Дальнего Востока устойчиво развивается. Отмечается растущее количество не только реконструируемых средств размещения, но и строительство новых объектов.
Экспертами 118-го заседания Международного Бизнес-Клуба «Диалоги» стали: генеральный менеджер международной сети отелей «Азимут Отель Владивосток» Татьяна ПОПОВА, сотрудники Школы гуманитарных наук ДВФУ Оксана БАТУРИНА, Виталина ЛЕОНИДОВА, завкафедрой сервиса и туризма ДВФУ Наталья ОВЧАРЕНКО, директор Международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС Галина ГОМИЛЕВСКАЯ.
Инесса БАБИЧ, председатель совета Международного Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР: «На Дальнем Востоке России потенциал роста рынка гостиничных услуг достаточно высок. Это связано с растущим потоком туристов из стран АТР, преимущественно из Китая, также с низким текущим предложением номерного фонда. Вместе с тем Владивостоку необходимо готовиться к тому, что каждый год в него будет приезжать все больше гостей. Способствовать этому будет введение упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток. Местом притяжения становится действующий интегрированный развлекательный курорт «Приморье». Знаковыми событиями стали ежегодный Восточный экономический форум (6-7 сентября) и ежегодный Международный экономический Бизнес-Конгресс (21-22 сентября)».
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