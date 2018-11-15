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Джазмены надели шляпы
XV Международный джазовый фестиваль во Владивостоке собрал любителей джаза в большом зале Приморской краевой филармонии. Размах программы соответствовал статусу юбилейного фестиваля. Десять дней продолжались концерты участников, мастер-классы выдающихся российских музыкантов, работающих в джазовом стиле, традиционные встречи в джазовых клубах Владивостока. В эти дни перед приморцами и многочисленными гостями Владивостока выступили джазовые коллективы из семи стран: России, США, Франции, Республики Корея, Японии, Германии и Польши.
Как известно, джазовая культура возникла в результате смешения на североамериканской земле западноевропейских и африканских музыкальных традиций, и поэтому всегда ожидаемы и желанны музыканты из США, которые и на этот раз не разочаровали приморскую публику. Яркими участницами концертной программы стали одна из лучших джазовых вокалисток США Шэрон КЛАРК, выступившая в сопровождении эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии под управлением Дмитрия БУТЕНКО, а также певица и композитор Ginetta MINICHIELLO, обладающая высокой техникой игры на корнете, вместе с джазбендом Ginetta`s Vendetta.
Джазмены из Кореи и Японии, освоив традиции джаза, внесли в свою музыку неповторимый восточный колорит, тонкую экспрессию и мелодичность, что не могло не отозваться в душах приморских зрителей. Эти концерты прошли в особой теплой атмосфере. Коллектив из Южной Кореи Charlie Jung Band, выступивший на фестивале, представил джазовые импровизации, в том числе, и на тему корейской музыки. Бесспорным украшением коллектива является вокалистка Jumi LEE, с мягкой, чувственной и в то же время мощной манерой исполнения.
Оправдал надежды зрителей и концерт японского Mitsuaki Kishi Trio. Интересно, что лидер группы, пианист Киши МИЦУАКИ был участником самого первого международного джазового фестиваля во Владивостоке и всегда с удовольствием приезжает в этот город. Его игру, по мнению музыкальных критиков, отличает своеобразная культура подачи: филигранная техника и интеллектуальная утонченность - неотъемлемые составляющие японского джаза. Для зрителей юбилейного фестиваля Киши Мицуаки приготовил несколько музыкальных подарков: джазовые импровизации на темы советских песен, в числе которых была и любимая японцами «Катюша».
Надо ли говорить, что как всегда, с блеском и экспрессией, выступил квинтет Игоря БУТМАНА, открывший фестиваль. Кстати говоря, подтверждая его международный статус, на первый концерт специально прилетела группа туристов из Республики Корея - почитателей творчества известного российского саксофониста.
Приморские музыканты также выходили на сцену филармонии практически ежедневно, более того, среди них было организовано своеобразное соревнование - за приз зрительских симпатий, который учредил Росбанк. Традиционное уже голосование - своеобразная региональная составляющая владивостокского фестиваля, позволяющая зрителям познакомиться с творчеством местных групп, а приморским музыкантам, исповедующим джаз, понять и оценить свой профессиональный уровень в сравнении с коллегами. Приз зрительских симпатий XV Международного джазового фестиваля во Владивостоке достался пианисту-импровизатору Илье ЛУШНИКОВУ и вокалисту Сергею МОИСЕЕВУ. Второе место разделили приморский коллектив Sugar Crystal, представивший легкие джазовые импровизации, и коллектив из Благовещенска Акапелла Round Seven, состоящий из одних вокалистов и представляющий многоголосное пение без инструментального сопровождения. Всем участникам юбилейного джазового фестиваля от организаторов были вручены дипломы и памятные подарки - стильные шляпы с логотипом фестиваля.
Ирина БАРАННИК
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