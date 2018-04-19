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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 15 Мая, 16:13 |
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В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
«Пищевая промышленность региона: состояние, перспективы и инструменты развития», так формулировалась тема 130-го заседания Международного Бизнес-Клуба «Диалоги».
Обсуждать тему члены клуба «Диалоги» отправились в Хорольский район Приморского края. В рамках заседания, посвященного пищевой промышленности, лучшим кейсом было выбрано одно из крупнейших агропромышленных предприятий, основным видом деятельности которого является производство молочной продукции под брендом «Зеленые листья» - «Хорольский молочный завод».
Сегодня перед молочной отраслью стоят две ключевые задачи: во-первых, необходимо снизить зависимость от импортной молочной продукции, обеспечив ее замещение продукцией собственного производства. Во-вторых, необходимо обеспечить повышение потребления молочной продукции населением.
В повестке заседания были также вопросы организации бережливого производства по всемирно известной системе Кайдзен. Японская философия непрерывного совершенствования процессов производства, вспомогательных бизнес-процессов и управления различными аспектами жизни предприятия сегодня успешно реализуется на практике коллективом «Хорольского молочного завода». В чем члены клуба «Диалоги» могли убедиться лично.
Экспертами заседания выступили Виктор МАРЧЕНКО, эксперт в области производства пищевой продукции, соавтор пяти патентов на изобретение в РФ, инноватор в сфере технологии производства молочной продукции. Андрей АЛЕКСЕЕВ, эксперт по Кайдзен, обладатель диплома 6-Sigma и черного пояса в академии 6- Sigma Форд в Кельне, Германия.
Инесса БАБИЧ, президент Ассоциации взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги»:
«Выбор Хорольского молочного завода не случаен. Это один из самых показательных примеров бизнеса в области пищевой промышленности в регионе. Кейс бренда «Зеленые листья» очень точно отобразил цель заседания «Эффективность производства бизнеса путем снижения затрат и устранения потерь». Методы Кайдзен применимы к любой сфере бизнеса, поэтому каждый участник заседания получил важную для себя информацию».
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