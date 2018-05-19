АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 31 Мая, 19:55 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Особая привилегия: Жить на вулкане
свежий номер
Дальневосточный капитал № 5, 2018

Регион сегодня
31.05 |
На Днях международного бизнеса китайские предприниматели расскажут об особенностях экспорта в КНР
31.05 |
Центр продажи транспортных услуг начал работу на Дальневосточной железной дороге
31.05 |
Новое поселение в Хабаровском крае получит название "Дальневосточное"
30.05 |
Путин назначил врио губернатора Амурской области
30.05 |
Камчатский ресторан вошел в десятку лучших из тысячи заведений страны
статьи раздела
Территория
19 Мая 2018, 15:42
Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век Городу в нынешнем мае исполнилось 160 лет, а он свеж, энергичен и устремлен в будущее.
статьи раздела
Финансы
17 Мая 2018, 11:49
Азиатско-Тихоокеанская пирамида Совладелец АТБ Андрей ВДОВИН формально уже находится под арестом по двум эпизода мошенничества
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 15:38
Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь Единственная на Дальнем Востоке интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) "Приморье" продолжает набирать новых резидентов
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:55
Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:48
Связь для резидентов Представители телеком-сектора готовы обеспечить современную инфраструктуру для ТОР и Свободного порта
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
15 Мая 2018, 13:03 | Вкус жизни

АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии

Всероссийская акция "Повод для обгона" прошла в Приморском крае

В апреле водители и пассажиры региона смогли стать участниками акции на автозаправочных станциях АО «ННК-Приморнефтепродукт», пройдя небольшой тест-игру. Самые внимательные автолюбители награждаются полезными призами.

Приморье стало одним из десяти регионов, в которых прошла всероссийская акция «Повод для обгона». Она является вторым этапом комплекса социальных проектов, разработанных в рамках поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по вопросам безопасности дорожного движения. Задачей акции является привлечение внимания водителей и пассажиров к опасным маневрам с выездом на встречную полосу движения.


 

 

 

 

Значимость мероприятия подчеркивается статистикой. Более 30% россиян недооценивают опасность обгона, а при этом последствия ДТП при встречных столкновениях очень часто влекут за собой смерть или тяжелые травмы участников движения. На автозаправочных станциях «ННК-Приморнефтепродукт», где концентрация водителей наиболее велика, организаторы акции «Повод для обгона» предлагали клиентам АЗС поучаствовать в короткой тест-игре. На стенде изображена дорожная ситуация, и участник игры должен за 30 секунд назвать как можно больше факторов, способных повлиять на решение водителя: совершать обгон или нет. Те, кто быстро и четко называл все факторы риска, получали главный приз - светоотражающий жилет. Менее внимательные участники акции награждались другими полезными подарками: знаком «Ребенок в машине», ароматизатором, брелоком или обложкой на автодокументы.

По словам организаторов, некоторые водители заправлялись на разных автозаправочных станциях и неоднократно участвовали в акции, чтобы получить как можно больше призов. Такое поведение вполне корректно - дорожная ситуация, изображенная на картинке, постоянно меняется, и чтобы назвать все факторы риска, приходится напрягать внимание. При этом проверить свои знания ПДД и скорость реакции хотели не только сами водители, но и пассажиры, которые тоже с удовольствием принимали участие в игре. Таким образом организаторы акции надеются, что удастся воспитать культуру вождения и ответственный подход к обгону со стороны всех участников дорожного движения. Ведь даже если на дороге отсутствует знак, запрещающий обгон, такой маневр может быть нецелесообразен в силу ограниченной видимости, наличия животных возле проезжей части, неровности дорожного покрытия и других факторов риска.

Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

Теги: ннк-приморнефтепродукт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Тема номера
22 Мая 2018, 11:10
Особая привилегия: Жить на вулкане Музей вулканов на Камчатке должен был появиться. Где, как не здесь, на земле, которая просто дышит подземным теплом, которая может поспорить с любой частью мира по количеству действующих вулканов?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
21 Мая 2018, 09:30
Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 24 по 31 августа
статьи раздела
Территория
18 Мая 2018, 09:34
Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
статьи раздела
Отрасль
16 Мая 2018, 11:09
Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 14:55
"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика