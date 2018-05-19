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15 Мая 2018, 13:32 | Вкус жизни

Прикосновение к Северу

Выставка якутского художника Михаила СТАРОСТИНА "Прикосновение к Северу" открылась в Приморской государственной картинной галерее

В Бордовом зале Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте торжественно открыта выставка якутского художника Михаила СТАРОСТИНА «Прикосновение к Северу». Церемония открытия была приурочена ко Дню Республики Саха (Якутия).

Поздравить художника и приморскую общественность с открытием выставки пришли представители якутского землячества, которые внесли в церемонию неповторимый национальный колорит. Так, исполнительница народной музыки из Якутии Айыына АКИМОВА сыграла на хомусе, а Константин ШЕЛКОВНИКОВ представил отрывок из народного эпоса Олонхо.


 
 
Михаил Старостин – один из авторов Государственного флага республики
 
 
Алена Даценко и руководитель представительства Республики Саха (Якутия) в ДФО Георгий Никонов
 

 

 

 

Открывая выставку, директор Приморской картинной галереи Алена ДАЦЕНКО рассказала, что, побывав в Якутии в мастерской художника, представители Приморья были просто очарованы его творчеством, тем, как он работает, какие замечательные образы возникают на его холстах. Тогда, год назад, не оставалось сомнений в том, что надо обязательно представить творчество Михаила Старостина во Владивостоке. Выставка «Прикосновение к Северу» продолжает проект Приморской картинной галереи «Открывая Дальний Восток», который существует несколько лет.

- Очень рада, что мастер отозвался на наше приглашение и предоставил свои произведения для знакомства жителей края с его творчеством. Получился интересный проект, - сказала Алена Даценко, - Думаю, что для многих он станет своеобразным открытием. Особое видение мира, которое построено на легендах, эпосе, традициях, изумительно воплощается в работах Михаила Старостина.

На счету признанного в стране и за рубежом графика и живописца более пятидесяти выставок, коллективных и персональных. Его работы экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России; в Великобритании, Бельгии, Германии, Канаде, Китае, США, Франции, Японии. Впервые возможность познакомиться с творчеством самобытного и яркого художника появилась и у жителей Приморья. В экспозиции представлено около 40 произведений мастера.

Как рассказал руководитель представительства Республики Саха (Якутия) в ДФО Георгий НИКОНОВ, участвовавший в церемонии открытия выставки, имя Михаила Старостина известно в Республике Саха (Якутия) большинству населения, ведь он - один из авторов Государственного флага республики.

- Живописные и графические работы М.Г. Старостина, при всем разнообразии жанров и тем, объединяет приглашающая к размышлению экспрессивная стилистика, в которой переплетаются выразительная эмоциональность, декоративность, таинственность и забавные подробности жизни северян, - говорится в анонсе выставки, подготовленном экспертами картинной галереи. Сам же автор считает, что им движет любовь к человеку Севера.

- По образованию я графический дизайнер, в профессиональном союзе художников состою с 1991 года. А по способу зарабатывания на жизнь я педагог, - рассказал о себе художник. Мастер долгие годы преподает в Арктическом государственном университете искусств и культуры. - В начале 90-х годов мне попала в руки книга Владимира БОГОРАЗА о материальной культуре северных народов. Тогда я влюбился в этот мир, в их материальную культуру. Я стал изучать этнографию и фольклор северных народов, и у меня постепенно начали появляться люди в кухлянках. Этого северного человека я ставлю в различные ситуации. У него те же проблемы, что и всех нас. Но все мы очень разные, и все это многообразие рождает тот калейдоскоп, который делает культуру России богаче, - заметил Михаил Старостин.

Разным предстает северный человек и на новой выставке якутского художника. Это суровый мужчина в кухлянке, с ружьем за спиной, но иногда в его руках появляется букет ярких северных цветов - подарок для любимой. Его «Белый танец» и вправду становится белым от падающего снега. Впрочем, нет смысла пересказывать эти трогательные сюжеты про людей Севера. Надо идти и смотреть. Выставка продлится до 27 мая.

На вернисаже также состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Приморской государственной картинной галереей и Постоянным представительством РС(Я) по ДФО. Свои подписи под документом поставили директор галереи Алена Даценко и руководитель представительства Республики Саха (Якутия) в ДФО Георгий Никонов. Сотрудничество предполагает реализацию совместных выставочных и издательских проектов, образовательных программ, научно-образовательных конференций и других мероприятий. 

Фото автора.

Ирина БАРАННИК.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

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