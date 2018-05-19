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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
Крупнейшая театральная программа, реализуемая Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, будет представлена в рамках двух блоков деловой программы - «Дальний Восток - новое качество жизни» и «Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая».
Проект «Большие гастроли» был создан в 2014 году по инициативе президента РФ Владимира ПУТИНА. Он представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров страны с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, с участием звезд отечественного театра. Программа реализуется во всех 85 регионах России. В ней участвуют более 250 ведущих театров. За время существования проекта зрители увидели около 2000 спектаклей.
«Федеральная программа «Большие гастроли» направлена на формирование единого культурного пространства России. Презентация проекта в рамках Восточного экономического форума будет способствовать увеличению зрительской аудитории, повышению качества театрального продукта в регионе и творческому обмену государственных театров ДФО», - подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон КОБЯКОВ.
В рамках ВЭФ-2018 будут представлены успешно реализованные и перспективные гастрольные проекты на территории Дальнего Востока, порядок участия в программе и получения финансовой поддержки для гастролей дальневосточных театров, а также возможности партнерства с проектом «Большие гастроли».
Фото «Росконгресса»
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