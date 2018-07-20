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15 Декабря 2015, 14:14 | Вкус жизни

Станет ли "Приморье" конкурентом Макао

11 ноября состоялось торжественное открытие интегрированного развлекательного курорта "Приморье", а точнее, первого, самого большого и технически оснащенного казино в России Tigre De Cristal и отеля Tigre de Cristal Resort & Casino. О перспективах интегрированной развлекательной зоны говорится сегодня много, на нее возлагается функция локомотива развития внутреннего и въездного туризма Приморского края, но при каких условиях она действительно справится с этой ролью?

Инвесторов поторопили

Ключевыми инвесторами развлекательного курорта выступают компании «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco, NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим».

Tigre De Cristal - детище компании «Джи 1 Интертейнмент» и крупнейшего в Азии холдингового интегрированного оператора в сфере игорного бизнеса Melco International Development Limited (КНР). Как подчеркнул директор по корпоративным финансам и стратегии «Джи 1 Интертейнмент» Эрик ЛАНДХИР: «Мы уверены, что наши затраты окупятся. Но для нас, как инвестора, важны не только вложенные средства, мы хотим и будем развивать экономику этой территории, повышать поток туристов в Приморье».

И надо отдать должное «Джи 1 Интертейнмент», свои обязательства на первой стадии реализации проекта курорта она выполнила, однако до полноценной интегрированной развлекательной зоны еще далеко.


 

 

Досье «Дальневосточного капитала»: Развлекательная курортная зона «Приморье» размещена в бухте Муравьиной в 50 км от Владивостока. На площади 620 га помимо развлекательных центров и казино планируется возвести четыре 5-звездочных отеля, семь 4-звездочных и четыре 3-звездочных, а также 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочную набережную и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Казино Tigre De Cristal включает 498 новейших игровых автоматов, более 40 классических настольных игр и 25 VIP-столов. 5-звездочный отель Tigre de Cristal Resort & Casino, переданный в управление гостиничному оператору Summit Ascent, рассчитан на 121 номер, в т. ч. 73 - категории «люкс» и «полулюкс», 38 - стандартных и 10 номеров «премьер». В отеле расположены спа, фитнес-центр, бары и два ресторана - «88» и «Каскад».

Реализация проекта будет проходить в три этапа, вплоть до 2022 года. Подписаны четыре инвестиционных договора на строительство отелей и казино на общую сумму 108 миллиардов рублей. Инвесторам поставлена задача - начать строительные работы в I квартале 2016 года. Полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ пообещал даже пересмотреть условия договоров с теми из них, кто проигнорирует указанные сроки.

Компания «Даймонд Форчун Холдингс Прим» планирует начать строительство первого здания казино гостинично-развлекательного комплекса Selena будущей весной. Этот гостинично-развлекательный комплекс, включающий казино и два отеля, расположится на площади более 174 тыс. кв. метров.

Плюсы и минусы

Если не брать во внимание моральную составляющую игорного бизнеса, то плюсы от открытия Tigre De Cristal для территории налицо. Например, новые рабочие места для жителей Владивостока и Артема. Компания «Джи 1 Интертейнмент» уже приняла на работу 1100 молодых специалистов, большинство из которых - приморцы. Всего же в интегрированной развлекательной зоне «Приморье» будут трудоустроены до 8 тысяч человек. При этом качественные характеристики местного рынка труда меняются в лучшую сторону, и уровень квалификации приморцев будет расти.

Кстати, комментируя кадровый вопрос, вице-президент по гостинично-ресторанному направлению ООО «Джи 1 Интертейнмент» Стелианос ТСИФЕТАКИС признается, что уровень работы персонала пока оставляет желать лучшего: «Мы провели жесткий отбор, выбрали, казалось бы, лучших претендентов, но все равно тратим огромное количество времени на обучение кадров, объясняя, что конкретно нужно делать и, главное, как. При этом стоит ослабить внимание - они находят лазейку и пытаются сделать по-своему. Но и с этим мы справимся».

Еще один плюс - налоговые поступления, которые, по мнению вице-губернатора Приморья Сергея НЕХАЕВА, в 2016 году составят 165 млн руб., к 2019-му достигнут 700 млн руб., а к 2022-му - и вовсе 2,5 млрд рублей. Но это будет возможно при условии, что курорт действительно дождется тех турпотоков, о которых мечтают власти, и действительно станет полноценным местом семейного отдыха. Пока же он привлекателен лишь для любителей испытать фортуну в казино.

«Многие называют комплекс игорной зоной, но я склоняюсь именно к полному названию - интегрированный развлекательный курорт, ведь мировой опыт показывает, что доходы от игровой деятельности в подобных проектах составляют не более 40% от общего числа услуг», - говорит губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. По его словам, основной акцент в работе развлекательной курортной зоны «Приморье» будет сделан на туристско-рекреационной, культурной и конгрессно-выставочной составляющей проекта.

Совокупность инфраструктуры, развлекательного комплекса и природного потенциала бухты Муравьиной действительно способны сделать интегрированную зону центром притяжения приморцев и гостей края, в т. ч. деловых туристов, но в отдаленной перспективе. Корпорация развития Приморского края обеспечила первую очередь комплекса дорожной и инженерной инфраструктурой, построив сети водовода, локальные очистные сооружения, котельную, участок автодороги и мостовой переход на въезде. Однако проблем остается много. Так, дорога из Владивостока до курорта оставляет желать лучшего и нуждается в качественном освещении, а в сторону Артема и аэропорта на отдельных участках и вовсе пока является всего лишь «направлением». Добраться до комплекса общественным транспортом невозможно, специального бесплатного трансфера, как это практикуется в развитых игорных зонах, пока что нет, а стоимость поездки на такси по причине удаленности курорта оказывается «золотой». Сам комплекс, находясь на берегу бухты Муравьиной, стоит практически в чистом поле, и для того, чтобы в сезон искупаться в море или просто подышать морским воздухом, никаких услуг не предусмотрено, поэтому стоимость гостиничных номеров, сравнимая со знаменитым «Венецианом» в Макао, кажется странной, что отмечают местные туроператоры.

Безусловно, сравнение «Приморья» с Лас-Вегасом или Макао, где игорная зона представляет собой не то что курорт - полноценный «город в городе», не совсем корректно. Но есть и другой пример для подражания. На соседствующем с Сайпаном острове Тиниане (Северные Марианские острова) расположен одноименный отель-казино, интерес к которому настолько высок со стороны туристов (в т. ч. из Японии, Кореи и Китая, прилетающих сюда целыми чартерами), что владельцы собрались построить новый корпус. И дело не только в казино, но и в комфорте и услугах самого отеля. Здесь есть чем заняться помимо рулетки: пляжный отдых (бесплатный трансфер для гостей отеля), дайвинг и снорклинг, теннис и мини-гольф, ралли на квадроциклах, рыбалка на комфортабельном катере, который приобрели специально для туристов… И «Приморью» вполне по силам уже сейчас перенять этот опыт: море - рядом, катеров и яхт в приморской столице - на любой достаток, недалеко «Примринг» с его возможностями и потенциалом…

Исполнительный директор компании «Джи 1 Интертейнмент» Крейг БАЛЛАНТАЙН, безусловно, прав: «Существующие интегрированные развлекательные зоны доказали свою успешность и состоятельность и являются образцом для тех территорий, что только решили двигаться в этом направлении. Но не стоит забывать, что интегрированная курортная зона Макао - результат не одного дня, а 15-летней работы всех сторон, заинтересованных в том, чтобы территория стала зарабатывать на въездном туризме. Наш проект только в начале этого большого пути. От чего зависит его успех? От многих слагаемых, в т. ч. и от поддержки местного бизнеса, который мог бы активно вовлекаться в его развитие, а вариантов для этого достаточно, ведь интегрированная развлекательная зона - это не только казино, отель и пара ресторанов. Это новые гостиницы, рестораны, театрализованные представления и шоу, спа-салоны, бизнес-центры, тематические парки, шопинг-центры. Мы готовы к сотрудничеству».

«Сложности есть, но с ними сталкивается любой инвестор в любой стране, - резюмирует Стелианос Тсифетакис. - Есть и странности, например логистика поставок. Что бы мы ни закупали - униформу, мясо, рыбу, другие продукты и т. д., - везем из Москвы, притом что граничим с Японией, Кореей, Китаем, во Владивостоке есть собственные порты, в т. ч. и рыбный... Вот уж, действительно, логика здесь порой работает в обратном направлении. Но должен признать, хотя это мой первый опыт работы в России, это не самые тяжелые условия, в которых мне доводилось отлаживать бизнес-процессы».

Справится ли интегрированный развлекательный курорт «Приморье» с отведенной ему ролью локомотива внутреннего и въездного туризма, увидим со временем. 

Татьяна ОРЛОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год. 

Теги: АТР  Приморье  развлекательная зона 


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