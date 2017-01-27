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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 2, 2017
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27 Января 2017, 09:10"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает Рыбодобывающая компания ПАО "Океанрыбфлот" завершила промысловые экспедиции в Охотском, Беринговом морях и на Северных Курилах. Ежедневные сводки из районов добычи говорят о том, что экипажи выполнили свою задачу, квоты освоены в полной мере и моряки возвращаются домой.
27 Января 2017, 09:00ДВЖД: курс на расширение пропускной способности Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - в 2016 году сохранила главную тенденцию последних лет - увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов, об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН.
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16 Февраля 2017, 17:18 | Вкус жизни
Во Владивостоке стартует ледовый полумарафон
25 февраля в Приморском крае на о. Русском каждый желающий получит шанс пробежать по замерзшему Японскому морю и бросить вызов своим возможностям.
В рамках второго ледового полумарафона любители экстремального бега не только из России, но и из других стран будут пробовать свои силы на одной из трех предложенных дистанций: 5 км, 10 км, 21 км.
Беговая трасса пройдет по бухте Новик, о. Русский. На протяжении всей дистанции будут размещены указатели километров и через каждые 5 км - палатки с горячим чаем и питанием. Для всех участников подготовлена интересная программа, а на финише все бегуны получат медаль в память о своем достижении.
Теги: Ледовый марафон
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23 Января 2017, 16:26Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
23 Января 2017, 14:03Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.