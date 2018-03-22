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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 16 Апреля, 18:41 |
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Владивосток намерен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики
Об этом шла речь на 129-м заседании международного Бизнес-Клуба «Диалоги», пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Понятие «цифровая экономика» все активнее внедряется в нашу жизнь, как и сами информационные технологии. В середине прошлого года в России была сформирована подпрограмма по развитию цифровой экономики. Она рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.
Без участия бизнеса эту программу не реализовать. При этом Владивосток способен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики.
Участие в заседании принял проректор по развитию ДВФУ Дмитрий ЗЕМЦОВ. Экспертами выступили руководитель направления «Кибер Восток» федеральной образовательной программы «Кибер Россия» Дмитрий УЗЮМ, директор по инновациям АО «Окенит» (Санкт-Петербург) Андрей ПЕТРОВ, руководитель направления по развитию стратегических продуктов GOOGLE (Цюрих, Швейцария) Дмитрий КОРЧАГИН, Директор Дальневосточного филиала ПАО «Мегафон» (Хабаровск) Андрей ЛЕВЫКИН.
Инесса БАБИЧ, Президент Ассоциации взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги»:
«Россия находится на 39-м месте по уровню развитости цифровой экономики. И, к сожалению, эта статистика говорит о неготовности населения и бизнес-сообщества к повышению цифровой грамотности.
Миссия 129-го заседания - показать руководителям и владельцам бизнеса, что цифровая экономика - это наше неизбежное будущее. Уже сегодня необходимо пересмотреть стратегическую и инвестиционную политику, чтобы стать передовой компанией в цифровом веке».
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