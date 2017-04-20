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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:23 |
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Тихоокеанский туристский форум готовится принимать гостей
Программа третьего Тихоокеанского туристского форума будет состоять из трех основных блоков: деловой части, куда впервые будет интегрирован Международный форум стран Северо-Восточной Азии, XXI международной туристской выставки Pacific International Tourism Expo и фестиваля «День путешественника», который традиционно станет украшением всего мероприятия.
«В прошлом году форум посетило почти 43 тысячи человек. Программа ТТФ-2017 будет еще более интересной и насыщенной, и мы ожидаем, что площадки форума соберут еще больше российских и зарубежных гостей. Свое участие уже подтвердили делегации из Южной Кореи, Китая, Вьетнама, Малайзии, Филиппин, а также с острова Гуама», - сообщил глава ведомства Константин ШЕСТАКОВ.
По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии, директора ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александра ОСАУЛЕНКО, Тихоокеанский туристский форум - это прекрасная площадка для поиска новых перспективных решений в развитии межрегионального туризма.
По его словам, Приморье может стать регионом номер один для реализации проектов инвестиционного фонда по развитию туризма на Дальнем Востоке. О создании инвестиционного фонда по развитию туризма на Дальнем Востоке было заявлено на полях российского инвестиционного форума в Сочи в 2017 г., в работе которого принял участие губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. По мнению главы края, развитие туристической отрасли станет драйвером развития экономики региона.
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