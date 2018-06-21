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16 Июня 2013, 18:54 | Вкус жизни

Во Владивостоке вручены награды V Ежегодной региональной премии Luxury Lifestyle Award

Самый популярный глянцевый журнал Владивостока - "Дорогое удовольствие"* - вручил награды V Ежегодной региональной премии Luxury Lifestyle Award за вклад в развитие luxury-рынка, индустрии моды, красоты и развлечений, в культурную и общественную жизнь города, а также за социально-значимые события и достижения.

Гостей ждала торжественная атмосфера, гранд-дефиле модных бутиков Владивостока и, конечно, награждение лауреатов премии фирменными кристаллами, подарками от спонсоров и памятными дипломами. Изюминкой вечера стал показ новой коллекции нашей землячки - модного дизайнера Алены МИЛАНСКОЙ.

В этом году премия Luxury Lifestyle Award прошла в рамках первой во Владивостоке Недели моды и красоты Pacific Style Week в спорткомплексе «Чемпион». Журнал вручил награды тем, кто формирует прогрессивный образ нашего города, активно занимается благотворительностью, создает позитивный имидж Владивостока на мировой арене, а также персонам, которые своими силами развивают как личностный потенциал, так и потенциал нашего города.

Премия журнала «Дорогое удовольствие», без преувеличения, уже стала своеобразным символом позитивных изменений, улучшения качества жизни, окружающего социального и духовного пространства и движения в будущее. Самые достойные люди и компании Приморья были в очередной раз отмечены и награждены сиреневым кристаллом - символом премии Luxury.

Премия Luxury Lifestyle Award открывает двери для тех, кто создает историю прямо сейчас и берет ответственность не только за себя, но и за город, в котором живет, для тех, кто стремится дышать полной грудью и жить насыщенной жизнью, развиваясь в мире красоты и ярких эмоций.

Журнал «Дорогое удовольствие» выражает благодарность тем, без кого она не состоялась бы на столь высоком уровне: Официальный партнер - ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», Генеральный информационный партнер премии - телеканал СТС, Официальная радиостанция премии - Vladivostok FM, компания «Бизнес-букет», компания «Ратимир». Информационные партнеры премии: интернет-портал Tysa.ru, журнал Rabbit, компания PrimMarketing, компания «Ратимир», Дальневосточная деловая газета «Золотой Рог», компания PrimaMedia.ru, справочник организаций 2GIS.

* по данным исследования Gallup Media,  проведенного в период октябрь-ноябрь 2012 года.

Победители V премии Luxury Lifestyle Award:

Бутик Pinko - номинация «Fashion-открытие года»

Салон красоты Holistic Beauty - номинация «Beauty-проект года»

Бар-ресторан «Сова и белка» - номинация «Гурме-проект» года»

Светлана ГРУЗДОВА - номинация «Fashion-проект года»

Юлия НОВИКОВА - номинация «Безупречный стиль»

Валерия и Андрей ДОЛЕНКО - номинация «Светская пара года»

Вероника СТАХЕЕВА - номинация «Светский фотограф года»

Международный джазовый фестиваль - номинация «Культурное событие года»

Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ и театр им. Горького - номинация «За вклад в репутацию Владивостока на мировой арене», кроме того, специальными призами были награждены Дарья КОЗИЦКАЯ, Дарина МАРТЫНЮК и Алексей УКРАИНЕЦ

Павел ШУГУРОВ - номинация «Творцам нового облика Владивостока»

Сразу несколько персон и проектов были награждены в номинации «Роскошь щедрости - за меценатство и благотворительность»:

Антон СКОРИК (компания «Окна-Эталон»)

Компания «Ратимир»

Наталья ИЗОТОВА (Благотворительный фонд «Мама»)

Акция «Сладкий сон - мы помогаем детям»

В специальной номинации фирменными кристаллами премии награждены губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ за проведение саммита АТЭС во Владивостоке и Артем МОИСЕЕНКО, президент Благотворительной общественной организации «Ковчег», за первый конкурс красоты среди женщин-инвалидов «Красота без границ».

Почетным дипломом и медалью Благотворительного фонда «Мама» была награждена организатор премии, директор и главный редактор журнала «Дорогое удовольствие» Наталья КАРЛОВСКАЯ.

"Дальневосточный капитал", N6, июнь

 

Теги: luxury lifestyle award 


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