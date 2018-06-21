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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальний Восток борется за Russian Event Awards
Подготовкой и организацией регионального этапа по Дальнему Востоку и Сибири занимался Фонд содействия комплексному развитию и брендингу территорий. Оценивал работы номинантов экспертный совет, в который вошли представители Ростуризма, Министерства культуры РФ, администрации Приморского края, ведущих дальневосточных вузов, федеральных, отраслевых и региональных СМИ. А критериями оценки стали оригинальность замысла, социальная значимость, масштаб вовлечения аудитории, перспективы проекта и роль в продвижении территории.
Первый этап премии был заочным. Старт объявили еще в середине апреля. В исполнительную дирекцию было подано 147 заявок из 13 субъектов ДФО и Сибири, в региональный финал вышли 77 проектов культурной, спортивной, исторической, деловой и гастрономической направленности. И вот, наконец, настало время подводить промежуточные итоги, а участникам - лично защищать свои проекты.
Церемония торжественного открытия Регионального этапа прошла в конференц-зале кампуса ДВФУ, после чего организаторы и финалисты собрались за круглым столом обсудить роль event-индустрии в развитии территорий. Помимо них в дискуссии также приняли участие представители власти и общественных объединений, связанных с туризмом. А на следующий день номинанты защищали свои проекты. И надо сказать, что выступления конкурсантов были эмоциональными, а споры экспертов - жаркими.
«Это самое полезное и действенное на сегодняшний день мероприятие, какое только можно себе представить для решения задачи продвижения территорий и развития творческих площадок во всех регионах России, - убеждена председатель попечительского совета Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий, председатель оргкомитета Регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards (регионы Сибирь и Дальний Восток) Александра МАКСИМЕЦ. - Мы убедились в этом на собственном опыте, когда в 2013 году впервые участвовали в конкурсе с проектом «Экотерра» - кстати, единственным от Дальнего Востока! - который сразу попал в финал, а по итогам финальных защит проектов стал лауреатом в номинации «Лучшая площадка для развития событийного туризма».
Как рассказал президент Национальной премии Russian Event Awards Игорь КАВЕРЗИН, конкурс проходит уже третий год, и интерес к нему стремительно растет. Если в 2012-м на суд экспертов было подано около 100 заявок, в 2013-м - почти двести, а в этом году только Дальний Восток и Сибирь представили полторы сотни проектов.
Региональный этап конкурса завершился. В финал вышли 38 проектов из различных уголков ДФО и Сибири. Именно они и отправятся на решающий этап Russian Event Awards, что пройдет уже в начале декабря в Кирове.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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