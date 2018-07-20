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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:20 |
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ВТБ принял вызов от мэра Владивостока
Член правления банка ВТБ Чаба ЗЕНТАИ принял эстафету от мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. На футбольном поле на глазах студентов, представителей СМИ и гостей университета он выполнил норматив ГТО, отжавшись 50 раз.
Суть благотворительной акции в том, что тот, кому брошен вызов, должен либо ответить на него и сдать один из нормативов ГТО, либо перечислить 3 тысячи рублей в учрежденный Чулпан ХАМАТОВОЙ и Диной КОРЗУН благотворительный фонд «Подари жизнь».
Студенты университета последовали примеру банкира, отжавшись по несколько десятков раз. Несмотря на то, что Чаба Зентаи принял вызов и выполнил спортивный норматив, он перечислил средства в благотворительный фонд «Подари жизнь». «Я думаю, что цель оправдает любое действие, и главное - это участие и поддержка благотворительной деятельности», - отметил он.
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