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16 Октября 2014, 16:39 | Вкус жизни

Гран-при кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" удостоился японский фильм "Тихие воды"

В Приморье в 12-й раз прошел Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого". На этот раз церемонии открытия и закрытия прошли в Приморском театре оперы и балета. Гран-при фестиваля удостоился японский фильм "Тихие воды" режиссера Наоми КАВАСЕ.

Устроители фестиваля не стали изменять традициям: звездная дорожка была небесно-голубого цвета, а вдоль нее, в почетном карауле, выстроились курсанты и барабанщицы Дальрыбвтуза, приветствуя гостей: звезд российского и зарубежного кино, режиссеров, продюсеров, кинокритиков.

На церемонии открытия первым по дорожке прошел президент фестиваля Владимир МЕНЬШОВ. За ним проследовал Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ - директор кинофорума. На втором автомобиле к дорожке подъехал глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ с супругой. Вчетвером они встречали почетных гостей кинофестиваля.

Среди приглашенных звезд были замечены Александр МИХАЙЛОВ, Елена ПРОКЛОВА, Стивен БОЛДУИН, Майкл МЭДСЕН, Рок БРИННЕР и другие именитые гости.

Самые продолжительные аплодисменты зрителей сорвали Стивен Болдуин и Майкл Мэдсен, а самым харизматичным был Александр РЕВВА - комик рисовал в воздухе руками сердечки и во все стороны посылал воздушные поцелуи.

Владимир Миклушевский вручил приз «9822 км» Владимиру Меньшову за вклад в киноискусство. В этот раз известный российский режиссер был не просто гостем, а президентом кинофестиваля.

«Мы расширяем свои границы и находим новые площадки. Так, сегодня мы вас приветствуем в самом современном театре нашей страны. Я приглашаю всех кинорежиссеров снимать свои фильмы в самом красивом городе на земле - Владивостоке», - подчеркнул в своей речи губернатор Приморья.

По словам Владимира Меньшова, в Приморье должны быть обязательно организованы своя киностудия и свой институт кинематографии. «Я планирую в скором времени обратиться к руководству края с конкретным планом действий, после того как пройдут выборы», - сказал кинематографист. К слову, ранее он заявлял, что если бы во Владивостоке появилась киношкола, то он с удовольствием вел бы здесь мастерскую.

Целую неделю, с 13 по 19 сентября, зрители могли смотреть авторское кино, ходить на мастер-классы и получать автографы любимых звезд. Выбор фильмов был тщательно продуман, поэтому приморцы имели возможность в полной мере насладиться некоммерческим кино.

На церемонии закрытия фестиваля первыми по звездной дорожке прошлись председатель жюри Александр РОДНЯНСКИЙ и директор кинофестиваля Ефим Звеняцкий с дочерью Софьей. Пару Ирине МИКЛУШЕВСКОЙ в этот раз составил Кирилл ГАВРИЛИН. За ними последовали Сергей РОСТ, Татьяна АБРАМОВА, Виктория СМИРНОВА, Андрей КАЙКОВ, Дмитрий ИСАЕВ, Елена ЗАХАРОВА, Рок Бриннер, Кирилл РАЗЛОГОВ, Мария ПОРОШИНА и другие звезды кинематографа.

Вели церемонию закрытия Анна ТЕРЕХОВА, Нонна ГРИШАЕВА и Эвклид КЮРЗИДИС. Последние выступили еще и с сольными номерами.

Главный приз за лучший полнометражный фильм получила картина «Тихие воды» (Япония, Франция, Испания, 2014), режиссер - Наоми Кавасе. Приз за лучший короткометражный фильм - работа «Младший брат» (Канада, 2014). Специальный приз жюри - фильм «Кровь» (Россия, 2013). Приз за лучшую режиссерскую работу получил Иван ТВЕРДОВСКИЙ за фильм «Класс коррекции» (Россия, 2014). Приз за лучшую женскую роль - актриса Мария ПОЕЗЖАЕВА, фильм «Класс коррекции» (Россия, 2014). Приз за лучшую мужскую роль - актер Даниэль КАНДИА, фильм «Убить человека» (Чили, Франция, 2014). Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм - «Звезда» (Россия, 2014). Приз имени Юла Бриннера - актриса Анна ЛЕВАНОВА, фильм «Две женщины» (Россия, Латвия, Франция, 2014). Приз ФИПРЕССИ за лучший полнометражный фильм - «Жизнь после» (Мексика, 2014), а за лучший короткометражный - «Ниагара» (Япония, 2013). Приз NETPAC за лучший азиатский фильм - «Тяжелый день» (Южная Корея, 2014). А специальный приз «За волю к победе» вручили прославленному хоккеисту Вячеславу ФЕТИСОВУ.

Председатель жюри российский продюсер Александр Роднянский, закрывая фестиваль, отметил, что Владивосток - это город, который явно соскучился по кино. «В 10 часов утра в будни мы наблюдали полные залы. Такое просто невозможно на московских фестивалях», - подчеркнул Роднянский.

По традиции, кинофестиваль «Меридианы Тихого» закрыли символическими ударами в рынду Ефим Звеняцкий и Александр Роднянский.

Напомним, в этом году на участие в кинофестивале заявки подали 84 страны. За год было отобрано 165 фильмов из 39 стран, и только 20 из них приняли участие в конкурсе. В программу вошли фильмы из США, Шри-Ланки, Мексики, Индии, Чили, Японии, Китая, Сингапура, Индонезии, Колумбии и Канады. На 12-ом Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» впервые работало авторитетное жюри ФИПРЕССИ - Международной федерации кинокритики и кинопрессы. Оно посещает крупнейшие кинофестивали мира, включая Каннский, Московский, Берлинский и Венецианский.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь,  2014 год.

 

Теги: кинофестиваль  Меридианы Тихого 


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