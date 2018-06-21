|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 09 Июля, 23:31 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Гран-при кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" удостоился японский фильм "Тихие воды"
Устроители фестиваля не стали изменять традициям: звездная дорожка была небесно-голубого цвета, а вдоль нее, в почетном карауле, выстроились курсанты и барабанщицы Дальрыбвтуза, приветствуя гостей: звезд российского и зарубежного кино, режиссеров, продюсеров, кинокритиков.
На церемонии открытия первым по дорожке прошел президент фестиваля Владимир МЕНЬШОВ. За ним проследовал Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ - директор кинофорума. На втором автомобиле к дорожке подъехал глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ с супругой. Вчетвером они встречали почетных гостей кинофестиваля.
Среди приглашенных звезд были замечены Александр МИХАЙЛОВ, Елена ПРОКЛОВА, Стивен БОЛДУИН, Майкл МЭДСЕН, Рок БРИННЕР и другие именитые гости.
Самые продолжительные аплодисменты зрителей сорвали Стивен Болдуин и Майкл Мэдсен, а самым харизматичным был Александр РЕВВА - комик рисовал в воздухе руками сердечки и во все стороны посылал воздушные поцелуи.
Владимир Миклушевский вручил приз «9822 км» Владимиру Меньшову за вклад в киноискусство. В этот раз известный российский режиссер был не просто гостем, а президентом кинофестиваля.
«Мы расширяем свои границы и находим новые площадки. Так, сегодня мы вас приветствуем в самом современном театре нашей страны. Я приглашаю всех кинорежиссеров снимать свои фильмы в самом красивом городе на земле - Владивостоке», - подчеркнул в своей речи губернатор Приморья.
По словам Владимира Меньшова, в Приморье должны быть обязательно организованы своя киностудия и свой институт кинематографии. «Я планирую в скором времени обратиться к руководству края с конкретным планом действий, после того как пройдут выборы», - сказал кинематографист. К слову, ранее он заявлял, что если бы во Владивостоке появилась киношкола, то он с удовольствием вел бы здесь мастерскую.
Целую неделю, с 13 по 19 сентября, зрители могли смотреть авторское кино, ходить на мастер-классы и получать автографы любимых звезд. Выбор фильмов был тщательно продуман, поэтому приморцы имели возможность в полной мере насладиться некоммерческим кино.
На церемонии закрытия фестиваля первыми по звездной дорожке прошлись председатель жюри Александр РОДНЯНСКИЙ и директор кинофестиваля Ефим Звеняцкий с дочерью Софьей. Пару Ирине МИКЛУШЕВСКОЙ в этот раз составил Кирилл ГАВРИЛИН. За ними последовали Сергей РОСТ, Татьяна АБРАМОВА, Виктория СМИРНОВА, Андрей КАЙКОВ, Дмитрий ИСАЕВ, Елена ЗАХАРОВА, Рок Бриннер, Кирилл РАЗЛОГОВ, Мария ПОРОШИНА и другие звезды кинематографа.
Вели церемонию закрытия Анна ТЕРЕХОВА, Нонна ГРИШАЕВА и Эвклид КЮРЗИДИС. Последние выступили еще и с сольными номерами.
Главный приз за лучший полнометражный фильм получила картина «Тихие воды» (Япония, Франция, Испания, 2014), режиссер - Наоми Кавасе. Приз за лучший короткометражный фильм - работа «Младший брат» (Канада, 2014). Специальный приз жюри - фильм «Кровь» (Россия, 2013). Приз за лучшую режиссерскую работу получил Иван ТВЕРДОВСКИЙ за фильм «Класс коррекции» (Россия, 2014). Приз за лучшую женскую роль - актриса Мария ПОЕЗЖАЕВА, фильм «Класс коррекции» (Россия, 2014). Приз за лучшую мужскую роль - актер Даниэль КАНДИА, фильм «Убить человека» (Чили, Франция, 2014). Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм - «Звезда» (Россия, 2014). Приз имени Юла Бриннера - актриса Анна ЛЕВАНОВА, фильм «Две женщины» (Россия, Латвия, Франция, 2014). Приз ФИПРЕССИ за лучший полнометражный фильм - «Жизнь после» (Мексика, 2014), а за лучший короткометражный - «Ниагара» (Япония, 2013). Приз NETPAC за лучший азиатский фильм - «Тяжелый день» (Южная Корея, 2014). А специальный приз «За волю к победе» вручили прославленному хоккеисту Вячеславу ФЕТИСОВУ.
Председатель жюри российский продюсер Александр Роднянский, закрывая фестиваль, отметил, что Владивосток - это город, который явно соскучился по кино. «В 10 часов утра в будни мы наблюдали полные залы. Такое просто невозможно на московских фестивалях», - подчеркнул Роднянский.
По традиции, кинофестиваль «Меридианы Тихого» закрыли символическими ударами в рынду Ефим Звеняцкий и Александр Роднянский.
Напомним, в этом году на участие в кинофестивале заявки подали 84 страны. За год было отобрано 165 фильмов из 39 стран, и только 20 из них приняли участие в конкурсе. В программу вошли фильмы из США, Шри-Ланки, Мексики, Индии, Чили, Японии, Китая, Сингапура, Индонезии, Колумбии и Канады. На 12-ом Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» впервые работало авторитетное жюри ФИПРЕССИ - Международной федерации кинокритики и кинопрессы. Оно посещает крупнейшие кинофестивали мира, включая Каннский, Московский, Берлинский и Венецианский.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- Прикосновение к Северу
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Pacific Russia Food: кухня "на экспорт"
- Владивосток намерен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики
- Приморье лидирует по пятизвездному статусу
- "Honor Vladivostok Ice Run" согрел лед
- Лайнер "Amadea" открыл круизный сезон в Приморье
- В Приморье обсудили влияние культуры на эффективность бизнеса
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.