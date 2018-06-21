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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье презентовали "Пути великих свершений"
Организаторами конференции выступили Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, Издательский дом «Русский остров» и Морской государственный университет им. адмирала Невельского. Для участия в мероприятии во Владивосток приехала большая делегация из Якутии.
Новое двухтомное издание исторического альбома продолжает серию книг с уникальной летописью Республики Саха (Якутия). Два первых вышли в 2012 году и были посвящены истории выхода России через Якутию на север и восток. История открытия и освоения обширных и значительных территорий российской Арктики не систематизировалась и не обобщалась в ретроспективе всей ее истории. И авторский коллектив, накопивший в процессе работы над альбомом большой архивный материал, не вошедший в первые тома, продолжил исследования.
Красочное двухтомное издание, включающее в себя массу малоизвестных фактов, исторических очерков, архивных материалов и иллюстраций, среди которых портреты исторических деятелей, гравюры из старинных книг и альбомов, чертежи участников походов и экспедиций, копии старинных карт, фото музейных экспонатов, подготовлено издательством «Русский остров» и только что вышло в свет.
В третьем арктическом томе любознательного читателя ждет знакомство с арктическими исследованиями, начиная со времен продажи Россией Аляски, знаменитой русской полярной экспедиции Э. В. ТОЛЛЯ (1900-1902 годы), увлекательными документированными материалами о деятельности исследовательских отрядов легендарной якутской комиссии Академии наук СССР (1925-1930 годов).
Четвертый том посвящен российским экспедициям в Азию, организованным Русским географическим обществом, Академией наук, Генеральным штабом и другими ведомствами во второй половине XIX - начале XX веков. В издании много интересных материалов из истории азиатских открытий русских исследователей, добивавшихся по итогам своих экспедиций выдающихся результатов. В нем описание великого подвига русских путешественников - географов, биологов, этнографов. Во второй половине XIX - начале XX веков они совершили ряд беспримерных экспедиций по горам и хребтам загадочного Тибета, Памира, Тянь-Шаня и другим горным системам Центральной и Восточной Азии.
Альбом - своеобразный подарок Русскому географическому обществу, отмечающему в этом году замечательную дату - 170-летний юбилей. Его выпуск, как и всей серии исторических альбомов, был поддержан главой Якутии Егором БОРИСОВЫМ.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год.
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