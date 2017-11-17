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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Января, 16:26 |
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Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X пройдет во Владивостоке в мае
Началась активная подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона. В этом году мероприятие так же является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума.
Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
В этом году в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события. Юбилейная выставка катеров и яхт обещает быть незабываемой!
Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет себе занятие по интересам!
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).
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