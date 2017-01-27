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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Февраля, 20:14 |
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Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города
То же самое, я думаю, можно сказать и о городе: его судьба, развитие, комфорт для жителей определяются той самой правильной атмосферой человеческого общежития, которая включает в себя архитектурную планировку, социальное настроение, вовлеченность его жителей в формирование культурной среды.
Этот разговор мне представляется сегодня особенно важным для Владивостока, который вновь примеряет на себя роль открытого города, в который режим порто-франко должен вдохнуть новую энергию, превратить его в притягательный центр для международного делового сообщества, раскрыть потенциал, заложенный его основателями. Владивосток - владей Востоком! Именно так, а ипостась «форпоста», морской крепости на берегах Тихого океана - вспомогательная. Важная и значимая, но не главная.
Владеть с позиции сотрудничества, интеграции с экономиками и культурой соседей. И освоения, обживания восточных берегов страны. В этом плане в последнее время прилагается немало усилий федерального правительства: пытаясь оживить экономику региона, оно предлагает все новые «пряники» для инвесторов, создает поводы, чтобы во Владивостоке стремились побывать зарубежные гости (а там, глядишь, и захотят создавать здесь производства, торговать с нами, учиться в наших вузах). И важно, чтобы они не только привели в наш город инвестиции, но и захотели здесь жить, привезти сюда свои семьи...
Но вопрос даже не в них. А в нас самих - горожанах. Нам-то здесь хорошо? Владивосток, расположенный в красивейшем месте, облагороженный уникальными мостами и новыми дорогами, обретший оперный театр и самый современный ледовый спортивный комплекс, почему-то так и не стал местом притяжения для молодежи. Почему так сильны еще настроения временности жизни здесь, почему по-прежнему так некрепки корни?
Вы скажете, человек ищет, где лучше: есть хорошая, высокооплачиваемая, интересная работа, легче обзавестись жильем. И будете правы. Но ведь все это обеспечивают инвесторы, люди с деньгами, которые почему-то выбирают ту или иную территорию. И мы хотим, чтобы нас выбирали. Иначе город придет в депрессивное состояние, а вслед за деньгами из него «убегут» и граждане.
Я, может быть, утрирую ситуацию, но, ей-богу, сегодня Владивосток стоит на старте нового развития, как когда-то в конце XIX века. Тогдашний порто-франко сформировал деловые традиции и привлек основательных бизнесменов, которые оставили след в истории города, положили основу деловых традиций. И что очень важно, их семейный уклад тоже строился на сохранении бытовых и культурных традиций. И участие в городской жизни было тоже важной частью их делового освоения территории.
Вот и сегодня, мне представляется, наряду с экономическими стимулами важным фактором развития Владивостока должно стать формирование традиций. А это невозможно без того, чтобы сами горожане познавали и принимали историю города, всякую: и победную, и трагическую. А если говорить об эстетике городской среды, о ее гармонизации, то и здесь нам нужен осознанный выбор. Сегодня городская власть заказала новый генеральный план развития города, который будут разрабатывать специалисты из Омска. Очень важно, чтобы представления сибиряков об архитектурном и планировочном облике приморской столицы с режимом свободного порта совпали с ощущениями самих горожан.
Новый Владивосток нуждается в том, чтобы владивостокцы увидели в нем что-то большее, чтобы они могли воспользоваться чем-то большим, и у них появилось желание самим духовно облагораживать свою среду обитания. Люди сами меняют пространство, но ведь и оно их меняет. Не сразу, должно пройти длительное время, но в том, что читатели «Дальневосточного капитала» - деловые, энергичные, образованные - способны влиять на формирование нового имиджа и облика города, я уверена.
Буду признательна, если и вы поделитесь своими ощущениями. Каким быть свободному порту Владивосток? Что может определить его духовное начало и сделать привлекательным для жизни?
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