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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Сентября, 23:40 |
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Во Владивостоке бизнес-клуб "Диалоги" поднял вопрос о Русском острове
Февральское заседание Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей предприятий ДФО и стран АТР было посвящено теме «Остров Русский - Дальний Восток России - АТР: новые вызовы и возможности».
Формирование инфраструктуры островной территории - это задача федерального уровня, о чем свидетельствует ряд объектов федерального значения, которые уже построены. Также остров было решено включить в список территорий опережающего развития (ТОР).
Главным спикером заседания выступил Михаил ГРУДИНИН - генеральный директор ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» (г. Москва) с докладом «Стратегия развития острова Русский для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион».
«Повышенный интерес к Дальнему Востоку России обусловлен мировыми процессами, которые показывают изменение вектора в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона. В этих условиях развития макрорегиона, являющегося форпостом страны в АТР, необходимо повышенное внимание государства к развитию его стратегически важных территорий, в частности острова Русского», - пояснила выбор темы заседания Инесса БАБИЧ, председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги».
Февральское заседание Бизнес-Клуба «Диалоги» в очередной раз доказало эффективность своей коммуникационной площадки для бизнес-сообщества Дальнего Востока России, а федеральный уровень и актуальность тем, которые становятся повесткой встреч, придают им еще больше значения.
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