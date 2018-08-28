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Четверг| 27 Сентября, 10:14 |
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Владивосток мечтает о голливудских проектах
В феврале на улицах приморской столицы вновь звучали фразы «Внимание! Камера, мотор!», «Тишина на площадке!» - на этот раз на китайском языке. Съемочная группа кинокомпании We Pictures (Гонконг) снимала полнометражный художественный фильм «Джули и тишина», в котором Владивостоку была отведена роль города-мечты.
По сюжету, молодая китаянка приезжает в далекий иностранный город, описанный в ее любимом романе, и, путешествуя по местам, о которых рассказывается в книге, знакомясь с разными людьми, она всем сердцем влюбляется в него. Ее чувства наверняка передадутся и зрителям, которые вместе с ней будут прогуливаться по историческому центру Владивостока, побывают на железнодорожном вокзале, на острове Русском и в других красивейших местах приморской столицы; и возможно, кому-то из них захочется повторить это путешествие, увидев город своими глазами?
Впрочем, режиссер фильма Дерек ЦАНГ не единственный иностранный кинематографист, которого привлекла самобытная приморская фактура. Край и его столица все чаще появляются в отечественных и зарубежных кинолентах. Так, в ноябре 2015 года здесь прошли съемки китайского детективного сериала «Международное расследование», который будет показан на одном из центральных каналов КНР - CCTV-6 - и в котором «засветились» Золотой мост, морской и железнодорожный вокзалы, Токаревский маяк, кампус ДВФУ, набережная Цесаревича. Сериал увидит широкая зрительская аудитория не только в КНР, Гонконге, но и в Северной Америке, где также транслируется этот телеканал.
Чуть раньше, в августе, здесь снимался приключенческий фильм «Напарник» с Сергеем Гармашом и Лизой АРЗАМАСОВОЙ, будущей осенью он выйдет в широкий прокат. Также летом нынешнего года корейские кинематографисты будут снимать в Приморье художественный фильм «На расстоянии любви».
Досье «Дальневосточного капитала»: Фильмкомиссия Владивостока создана в 2011 году. Это независимая структура, главной задачей которой является продвижение региона посредством развития кино, а также привлечение международных кинопроектов, их организация и поддержка на всех этапах производства - от получения разрешений на съемку коммерческих и государственных объектов до подбора актеров и аренды съемочной техники. Является постоянным членом Asian Film Commissions Network (AFCNet), объединяющей фильмкомиссии и кинокомпании, профессионально занимающиеся оказанием помощи в кинопроизводстве, в 20 странах мира.
«И чем чаще будут снимать во Владивостоке фильмы, тем выше будет к нему интерес со стороны туристов», - уверен директор Фильмкомиссии Владивостока Дмитрий ШЕВЦОВ, за последние четыре года участвовавший в реализации более 20 иностранных и отечественных кинопроектов на территории края.
«Развитие киноиндустрии в регионе способствует его информационному продвижению и росту туристической привлекательности, - продолжает Дмитрий Шевцов. - Знаете, какой релиз на сайте администрации Приморского края самый цитируемый в международном масштабе? О съемках во Владивостоке культового китайского режиссера, продюсера и мастера восточных единоборств Саммо Хунга фильма «Старый солдат». Об этом написали во всех ведущих профильных изданиях мировой киноиндустрии, включая Hollywood Reporter. И, уверен, очень многим захотелось узнать, чем же так приглянулся этот далекий российский город знаменитому режиссеру?»
Понимание прямой взаимосвязи между кинематографическим опытом края и потоком туристов присутствует сегодня у местных властей. В частности, осенью на кинофестивале «Пасифик Меридиан» прошел круглый стол, на котором вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ и президент AFCNet Сок Гэн О обсуждали опыт Пусана в этом направлении, который может быть применен и во Владивостоке.
Когда-то Пусан был очень далек от кино, потом там появился Международный Пусанский кинофестиваль, а затем - фильмкомиссия, которая стала активно привлекать в город съемочные группы, переманив много проектов из Сеула и став вторым киногородом Кореи. Тем самым заметно повысилась узнаваемость Пусана в АТР и его туристическая привлекательность, а следовательно, выросла доходная часть бюджета города».
К слову, соседи по АТР давно поняли важность и мощь такого ресурса, как фильмкомиссии, в продвижении своих городов в туристическом плане и активно идут навстречу съемочным группам, компенсируя частично расходы на кинопроизводство. Власти Сеула, например, возвращают продюсерам снимающихся в корейской столице проектов до $100 тыс., при условии включения в фильм определенного количества видов города.
«Как известно, президент России объявил 2016-й Годом кино, и исполнительный директор Фонда кино Антон МАЛЫШЕВ назвал три пилотных российских региона, где продюсерам кинопроектов будет возвращаться 20% от расходов на съемку в регионе. Это Крым, Калининградская область и Приморье, - говорит Дмитрий Шевцов. - Что еще раз подтверждает: край на слуху у представителей кинопроизводства. Но конвертировать имеющийся интерес в устойчивый поток киногрупп в приморскую столицу мешает отсутствие хорошей технической базы. Оборудование - не столько камеры, сколько осветительные приборы и прочую тяжеловесную технику - съемочным группам приходится везти с собой из Москвы или из-за рубежа, что неудобно и затратно. Мы, в меру возможностей, пополняем свою собственную базу, делимся ею, но наши материальные возможности весьма ограничены. Развивать ее нужно комплексно, с привлечением либо государственных средств, либо частных инвестиций. Причем интерес со стороны инвесторов, в т. ч. иностранных, есть, но из-за того, что пока мы не можем прогнозировать точное число кинопроектов во Владивостоке, сложно построить четкий бизнес-план и просчитать срок окупаемости вложений».
Возможно, развитию такой технической базы в Приморье будут способствовать специальные налоговые и таможенные режимы в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток?
По словам Дмитрия Шевцова, ему часто приходится слышать признания режиссеров и продюсеров в том, что они, соглашаясь снимать во Владивостоке, испытывали определенные опасения, связанные с криминальной обстановкой, профессионализмом принимающей стороны и т. д. Тем приятнее их финальные впечатления. Эти люди не просто довольны результатом с профессиональной точки зрения - они влюбляются в город, его атмосферу, собираются вернуться с другими проектами и действительно возвращаются.
Говоря о самой большой профессиональной мечте, директор Фильмкомиссии Владивостока признается, что хотел бы привлечь в столицу Приморья голливудский проект: «Это может казаться фантастикой, но мы верим в достижимость этой цели, при условии решения перечисленных проблем».
Местные власти сегодня соглашаются с тем, что съемки международных проектов способствуют прямым инвестициям в регион и улучшению туристической привлекательности территории. Возможно, это приведет к реальным результатам и рано или поздно «голливудская мечта» Дмитрия Шевцова действительно станет реальностью?
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
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