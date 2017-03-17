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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Опрос "Дальневосточного капитала": Чего хотят женщины?
Заниматься любимым делом
Екатерина МИХАЛЕВСКАЯ, директор управляющей компании ООО «Приморская жилищно-коммунальная служба»:
- Ответ на вопрос, чего хотят женщины, найти непросто даже прекрасной половине человечества. Большинство женщин очень эмоциональны, их желания могут меняться в зависимости от настроения практически ежечасно. Наверное, именно поэтому возникло расхожее мнение, что женщины сами не знают, чего они хотят.
Не могу сказать за всех женщин сразу, ведь каждая из нас - индивидуальность. Но я считаю, что большинство женщин мечтают не только о любви, принце на белом коне и создании крепкой семьи, но и о самореализации. Несомненно, дом и семья - это главное для женщины, но она не чувствует себя полноценно, если не может заниматься любимым делом. Причем абсолютно не важно, что это будет: собственный бизнес, работа по найму или милое хобби. Главное - чувствовать себя востребованной. Возможность занять себя вне семьи делает жизнь более разнообразной, заставляет постоянно развиваться и ставить новые цели.
Любить и делиться любовью
Иван СУХАНОВ, руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края:
- Чего хотят женщины? Этот риторический вопрос мучает не только создателей одноименного фильма, но и значимую долю мужского населения всего мира.
Так исторически сложилось, что большую часть своей сознательной жизни я провожу в плотном окружении «слабого пола»: начиная с учебы в университете, где в нашей группе было всего 3 парня и 30 девушек, и заканчивая текущей работой, где соотношение носителей хромосом XY и XX в коллективе составляет 1 к 9. Не уверен, что благодаря этому историческому факту я стал лучше понимать женщин, но определенное видение того, чего они хотят, у меня сложилось.
Во-первых, справедливости ради следует признать, что и сами женщины порой не знают, чего они действительно хотят. А, во-вторых, я бы разделил два понятия: «чего хотят женщины» и «чего женщины думают, что они хотят». На втором понятии хорошо зарабатывают маркетологи, издатели гламурных журналов и производители косметики, одежды и т. д. (список может быть бесконечным). И здесь я не вижу смысла давать какие-либо комментарии.
Что касается первого определения, то любая женщина хочет любви и быть любимой. Звучит до боли банально, но это факт. Это подразумевает не только романтическую составляющую (хотя это очень важная часть внутреннего мира женщин) - порой простого внимания со стороны противоположного пола и возможности быть выслушанной и услышанной бывает более чем достаточно. Еще женщины очень хотят любить и делиться своей любовью. Поэтому любая женщина хочет родить ребенка, завести семью и направить свою любовь и заботу на близких людей. Как мне кажется, мои мыслеизъявления прекрасно подкрепляются сентенцией китайского философа Сюя Cюэмо: «Мужчина любит женщин, как путник, мучимый жаждой, тянется к воде. Оттого, удовлетворив страсть, он теряет интерес к предмету своих вожделений. Женщина любит мужчину, как путник, томимый жарой, стремится к прохладе. Оттого, даже достигнув желаемого, она не пресыщается любовью».
Учитывая вышесказанное и пользуясь прекрасным поводом, поздравляю наших дам с Международным женским днем - с 8 Марта! Любите и будьте любимыми!
Достичь триединства чувств
Вероника ЛАРИОНОВА, менеджер Дальневосточного представительства фонда «Сколково»:
- Чего хотят женщины - это вечный вопрос, на который нет заведомо правильного ответа. Как мне кажется, женщины хотят вдохновения, любви и немного авантюры. И при правильной пропорции этих трех чувств во всех сферах жизни достигается успех. Понятно, что работа и семья строятся на любви - к делу и ко второй половинке, а вот найти вдохновение в ворохе домашних и рабочих забот бывает непросто. Но даже самая нетворческая профессия и самая обыденная семейная рутина могут подарить творческий порыв - достаточно подойти к привычным делам с другой стороны. Тогда решение любой задачи начинает приносить радость и удовольствие, появляется возможность роста.
Несмотря на то, что вдохновение и любовь - нежные, вполне характерные для женщин чувства, а авантюризм - более дерзкое, «мужское» состояние, оно тоже необходимо слабому полу. Немного авантюры должно присутствовать в жизни каждой женщины: безбашенные поступки дают выплеск эмоций. Главное - проанализировать примерные последствия своих авантюрных приключений. Поделюсь собственным опытом: спонтанные поездки или посвящение целого дня любимому человеку вполне безобидны и позволяют не только отдохнуть, но и зарядиться положительной энергией.
Добавить к суткам один час
Ирина ДУЩЕНКО, директор ООО «Центр оценки и продажи недвижимости», г. Хабаровск:
- Наверное, женщина хочет того, что ей не хватает или недоступно. Для меня сегодня основной дефицит - это время, и поэтому я хочу увеличить сутки до 25 часов. Даже если все правильно планировать и расставлять приоритеты, как учат на тренингах по тайм-менеджменту, время для меня остается самым важным ресурсом. Люди, занимающиеся бизнесом, меня поймут. Хочется быть продуктивной во всех аспектах жизни: все успевать и чувствовать удовлетворение от того, что все запланированное успешно выполнено. Хочется уделять достаточное внимание близким здесь и сейчас, передавать свой опыт дочери, находить достаточно возможностей для общения. Время нужно и для поддержания себя в хорошей форме - физической, умственной и профессиональной.
А еще мне бы очень хотелось научиться танцевать аргентинское танго. Почему аргентинское? Потому что это грациозно, красиво, это своего рода спектакль со своей драматургией и интригой. И это еще один из способов для саморазвития. Чтобы танцевать хотя бы на любительском уровне, нужно приложить определенные усилия и, опять же, потребуется основной ресурс - время. Поэтому аргентинское танго пока для меня остается мечтой.
- Опрос "Дальневосточного капитала": Чего хотят женщины?
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