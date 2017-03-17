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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Vladivostok Boat Show: зрелищность и красота
Как рассказали в департаменте туризма Приморского края, в этом году мероприятие пройдет в девятый раз и традиционно соберет на территории яхт-клуба «Семь футов» профильные компании Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и других регионов России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
По словам директора департамента Константина ШЕСТАКОВА, интеграция выставки в программу ТТФ «откроет новый этап в развитии туристической отрасли региона».
«Развитие морского туризма в Приморье стремительно набирает обороты, и одним из форвардов этого направления является яхтенный отдых. Его зрелищность и красота привлекают как жителей края, так и туристов. Выставка Vladivostok Boat Show - одно из самых масштабных и ярких событий, посвященных возможностям морского спорта и отдыха в Приморье», - подчеркнул он.
Напомним, программа третьего Тихоокеанского туристского форума, который традиционно пройдет на базе Дальневосточного федерального университета, будет состоять из нескольких основных блоков: деловой части, куда впервые будет интегрирован Международный форум стран Северо-Восточной Азии, XXI международной туристической выставки Pacific International Tourism Expo и фестиваля «День путешественника».
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