Владивосток готовится к открытию дрифт-сезона

|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 18 Апреля, 06:57 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 4, 2017
13.04 |В AZIMUT Отель Владивосток состоится "Русское застолье"
13.04 |Сбербанк и Google предлагают предпринимателям Хабаровского края пройти бесплатно программу "Бизнес класс"
13.04 |Сверхнормативное количество вагонов в адрес сахалинских получателей скопилось на ДВЖД
12.04 |Развитие транзитного туризма в Приморье обсудят на Тихоокеанском туристском форуме-2017
12.04 |Главной темой выставок в Благовещенске и Хэйхэ станет "Экология"
17 Марта 2017, 12:00ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
17 Марта 2017, 10:40На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.
17 Марта 2017, 10:25На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков По экспертным оценкам, рынок страхования в прошлом году показал относительно стабильную динамику и в этом году продолжит рост. На Дальнем Востоке страховщики увеличили сборы, согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев, с 16,7 млрд руб. в 2015 году до 20,1 млрд руб. в 2016-м. Выросли здесь за этот период и выплаты - с 6,8 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
17 Марта 2017, 09:50Предупрежден, значит вооружен Сегодня руководители бизнеса сосредоточены в основном на решении насущных проблем, а не на модернизации и развитии ИТ-инфраструктуры, поскольку для них подобные проекты представляются долгосрочными и в целом малоэффективными. Отказаться полностью от ИТ в кризис нельзя: это бы означало полную остановку бизнес-процессов. Структура корпоративных ИТ-систем постоянно усложняется: компании строят и арендуют ЦОДы, приложения требуют большого объема данных и ресурсов для вычислений, в инфраструктуру проникают социальные сети и мобильность. Одновременно с этим любая организация сталкивается с задачей защиты информации, безопасного обмена и хранения данных.
Актуально
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
17 Апреля 2017, 17:49 | Вкус жизни
Владивосток готовится к открытию дрифт-сезона
22-23 апреля в столице Приморского края пройдет первый этап соревнований "РДС-Восток 2017". "Примринг" приглашает болельщиков на старт сезона большого дрифта на Дальнем Востоке России. Два десятка пилотов готовы выйти на старт ради адреналина, победы и аплодисментов зрителей.
22 апреля на «Примринге» пройдет квалификация пилотов, а уже 23 апреля начнутся парные заезды. За последние несколько лет гонщики «РДС-Восток» ощутимо выросли в профессиональном плане: прогресс пилотов отмечают не только болельщики, но и российские и японские спортсмены. Именно поэтому с каждым годом «РДС-Восток» становится все более зрелищным и интересным мероприятием.
Помимо сражения пилотов, любителям автоспорта будет доступна расширенная зона отдыха: точки питания, официальные сувениры, детский «Ринго-парк», прокатный картинг, пейнтбол и прокат квадроциклов.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.
Теги: дрифт-сезон
Loading...
Новости раздела
- Владивосток готовится к открытию дрифт-сезона
- Vladivostok Boat Show: зрелищность и красота
- Гостиничная инфраструктура Дальнего Востока устойчиво развивается
- Опрос "Дальневосточного капитала": Чего хотят женщины?
- Символ Холода вернется в Якутию
- Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города
- Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае
- Во Владивостоке стартует ледовый полумарафон
- Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой
- Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
16 Марта 2017, 16:14ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру Строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) - одно из главных обязательств власти перед инвесторами, заявившими о готовности создавать предприятия в рамках нового режима хозяйствования.
16 Марта 2017, 14:40Владимир РАКОВ, член Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края, доктор биологических наук: Нельзя быть временщиками, не думающими о будущих поколениях 2017 год объявлен в России Годом экологии. Будем надеяться, не ради разговоров о том, как много в этой сфере у нас проблем, а для конкретных действий по их разрешению. Следуя директивным указаниям, регионы сформировали планы работы, акцентировав внимание "на узких местах".
16 Марта 2017, 14:30Азиатская кухня примиряет традиции Азиатскую кухню на Дальнем Востоке хорошо знают, ценят и любят уже не одно десятилетие. Она давно вышла из разряда экзотических, став вполне повседневной едой самых разных ценовых предложений. Высокая востребованность китайских, корейских и японских заведений сделала их весьма привлекательными и с точки зрения бизнеса.