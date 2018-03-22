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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Апреля, 14:35 |
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Pacific Russia Food: кухня "на экспорт"
В свою очередь бизнесу выгодно инвестировать в ресторанный бизнес на растущем спросе.
На туристическом рынке Дальнего Востока уже в 2017 году окончательно сформировался гастрономический бренд Pacific Russia Food. Сегодня в меню почти всех региональных заведений, внимательных к туристам, под этим брендом можно попробовать специфичные блюда с дальневосточным акцентом: это, к примеру, различные вариации деликатесов из камчатского краба, мидий и гребешка, а также скоблянка из кукумарии или трепанга, экзотический папоротник с мясом и многое другое.
Как отмечают эксперты, кухня тихоокеанского побережья России вобрала в себя традиции переселенцев и коренных народов региона, а также домашней кухни жителей Дальнего Востока, не обошлось и без азиатских заимствований. Основная особенность дальневосточной кухни сегодня - это сочетание диких даров тайги и моря.
Первым представителем зарождающегося бренда еще в октябре 2013 года стал ресторан Порт-Кафе, расположенный во Владивостоке. С тех пор линия обрела популярность и в других субъектах региона. Напомним, что именно Владивосток, по результатам рейтинга платформы путешествий Booking.com, в 2017 году получил статус города России с самой вкусной едой.
По мнению экспертов, именно кухня притягивает гостей на Дальний Восток.
- Туристическая индустрия Дальнего Востока наконец-то пришла к консенсусу о том, что же из себя представляет дальневосточная кухня, - прокомментировала руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна ЗАРЕЧНЕВА. - В мае 2017 года она официально сформировалась как бренд, «Pacific Russia Food», и обрела статус нового гастрономического феномена на мировом рынке. Дальневосточная кухня - это прежде всего экологичность, энергичность и некая дикость. Именно дикие дары тайги и моря, сочетающиеся в наших блюдах, восхищают туристов. Ингредиенты кухни Pacific Russia Food - в основном продукты собирательства и охоты, а также морские деликатесы, такие как гребешок, мидии, трепанг. Последние воспринимаются как дикие, несмотря на то, что многие из них выращиваются в морских хозяйствах.
Как отметила Заречнева, у плюсов дикой кухни Дальнего Востока есть и обратная сторона: региону еще предстоит избавиться от репутации браконьерского прошлого, чтобы кухня заслужила еще большее уважение у туриста.
- Дальневосточная кухня - это микс из особенностей национальных кухонь переселенцев с запада и корейских диаспор с одной стороны, а с другой стороны, ее особенность все же в местных продуктах - дарах моря и тайги, как уже говорилось, - отметил пиар-директор Port Cafe Андрей ХАУСТОВ. - У нас можно найти плов не с мясом, а с кальмаром, а также пирожки с красной рыбой, пельмени с начинкой из трубача, а также борщ с морской капустой - это трансформированные варианты западной кухни (украинская, сибирская и другие). Есть и азиатские акценты: к примеру, папоротник со свининой, сырой гребешок, заправленный соевым соусом и васаби, а также пян-се. Все это в сумме - дальневосточная кухня, которая у нас была всегда. А вот как отдельный гастрономический ресторанный бренд она начала формироваться совсем недавно, буквально 3-4 года назад. Так что можно сказать, что рестораторы, занятые развитием этого направления, только начали свой путь.
Рестораторы отмечают, что в развитии бренда Дальневосточной кухни «на экспорт» нельзя пренебрегать и участием жителей региона в развитии бренда. Хотя дальневосточники почти каждый день встречаются с местными блюдами на собственных кухнях, все же нужно, чтобы они осознавали особенности этих блюд, рассказывали о них туристам и всячески рекламировали. Иными словами, необходимо прививать дальневосточникам «локальный патриотизм», и одна из возможностей сделать это - организация гастрономических фестивалей.
- Во-первых, фестивали отлично помогают заполнять потоки в «не сезон», а во-вторых - они помогают воспитывать местное население, прививать ему новую культуру местной кухни, которую они сами будут распространять дальше. Мы называем это «экспорт культуры через еду», - добавила Заречнева.
Один из примеров - фестиваль «Держи краба», который проходил во Владивостоке уже дважды, а осенью этого года пройдет снова. Кроме того, в мае 2018 года к проведению также запланированы Фестиваль мидий, в июле - Фестиваль гребешка, а осенью - Фестиваль тайги, и многие другие фестивали, площадкой для которых в основном выступит Владивосток. Конечно, кроме местных жителей, такими события интересуются и туристы, в основном, из Азии. По словам экспертов, туркомпании стран АТР просят предупреждать о подобных мероприятиях за несколько месяцев, а то и за полгода, поэтому на Дальнем Востоке программу гастрономических фестивалей и прочих ивентов нужно формировать еще в начале года, и обязательно реализовывать ее - без срывов, которые способны испортить репутацию региона на туристском рынке.
Фото автора.
Любовь Хмелевская.
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