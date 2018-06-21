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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:08 |
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Главными инвесторами ТОР "Надеждинская" в Приморье станут компании "Невада" и "Инком-ДВ"
Проблемы интегрирования в ТОСЭР Надеждинская". Партнером заседания стал гостиничный комплекс "Теплое море". В президиум 97-го заседания Бизнес-Клуба "Диалоги" вошли: председатель комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК Александр КОСТЕНКО, генеральный директор ООО "Инком-ДВ" Владимир ВОРОБЬЕВ, генеральный директор гостиничного комплекса "Теплое море" Александр ВИЛЬДЕ. Также на заседании присутствовали приглашенные эксперты из группы "Сумма" Инна КЛИМЕНКО и Светлана СИДОРОВА.
С приветственным словом выступила заместитель главы администрации Хасанского муниципального района Екатерина ГЕРЦЕН. А перед основными докладами спикеров перед участниками заседания выступил руководитель рабочей группы Бизнес-Клуба "Диалоги" по содействию реализации проекта ФЗ "О Свободном порте Владивостока" Дмитрий ЛИСИЦА.
Поясняя выбор темы заседания, председатель совета Бизнес-Клуба "Диалоги" Инесса БАБИЧ отметила: "30 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", определяющий правовой режим новых экономических зон, меры государственной поддержки и порядок деятельности на данных территориях.
Разработчиком закона выступило Минвостокразвития. В Приморском крае в законе пока оказалась одна территория опережающего развития - "Надеждинская", в Хабаровском крае – две: "Хабаровск" и "Комсомольск".
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