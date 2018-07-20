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Воскресенье| 22 Июля, 17:48 |
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Море Приморья готово к приему туристов
Во Владивостоке Роспотребнадзором для купания одобрено 10 пляжей: это зоны на станции «Санаторная», в бухтах Пограничная и Старка на острове Попова, в бухтах Воевода, Аякс, Парис, Чернышева, на мысах Вятлина и Ахлестышева на острове Русском, а также пляжи на острове Рейнеке.
Почти все эти зоны оборудованы пляжной инфраструктурой, базами отдыха, спасательными и медицинскими пунктами, за исключением, пожалуй, острова Рейнеке, потенциальная инфраструктура которого сейчас прорабатывается совместными усилиями власти и бизнеса края, и в рамках краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы».
Купальный сезон в Приморье уже официально открыт с 15 июня. Несмотря на то, что в черте города Владивостока мало пляжей, одобренных Роспотребнадзором для купания, все же зон отдыха, на которых можно позагорать, развлечься, выпить прохладительные напитки, арендовать шезлонги в городе достаточно. Особенный интерес туристов уже сейчас вызывает инфраструктура пляжа на мысе Кунгасный: там оборудована бесплатная парковка, есть приличные общественные туалеты, работают кабинки для переодевания, аренда шезлонгов, несколько кафе и ресторанов, а также пляжный бар и бассейны с прохладной водой. Можно также арендовать беседку и поиграть в пляжный волейбол.
Не менее благоприятная инфраструктура к пляжному сезону-2018 подготовлена на пляже Юбилейный, неподалеку от набережной Спортивной гавани: сейчас там есть пешеходная и велосипедная дорожки («Тропа здоровья»), на которых положили гладкий асфальт. Подготовлена непосредственно пляжная зона, где также можно арендовать шезлонги, переодеться в кабинках, сходить в общественный туалет, а также насладиться прохладительными напитками и блюдами с фудкортов, которых здесь около десятка.
Несмотря на запрет купания, горожане и гости города до сих пор любят отдыхать на пляже в районе маяка Токаревская кошка. Там для этого есть все условия: зона отдыха с шезлонгами, общественный туалет, кафе, вот только автобусы туда не ходят до сих пор, и добраться до пляжа можно либо пешком, либо на такси.
В Приморье делают все возможное, чтобы отдых россиян и иностранных граждан на пляжах края был наиболее безопасным. Благодаря совместным усилиям власти и бизнеса, в 2018 году удалось вывести целый ряд пляжей Приморского края в список лучших пляжей России на федеральном туристическом портале Russia.travel. Туда вошли почти безупречно обустроенные пляжи Ливадии, а также Триозерье в Партизанском районе (которое, кстати, возглавило приморский рейтинг на Russia.travel), пляжи в поселках Андреевка и Зарубино, и многие другие.
Налоговые каникулы
Чтобы сделать отдых иностранных туристов наиболее комфортным, владельцы рекреационных зон на пляжах сегодня отдают предпочтение при устройстве на работу сотрудникам со знанием иностранных языков, а также организовывают медпункты, спасательные службы и полицейскую охрану. Благо, скоро делать это станет еще легче, ведь пляжи Приморского края, как и базы отдыха, вошли в перечень из 13 объектов туристско-рекреационной деятельности, для которых на днях подписал постановление о налоговых послаблениях председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Налоговая льгота позволит в течение ближайших пяти лет к пляжам и базам отдыха Приморья и Дальнего Востока применять налоговую ставку в 0%, она будет распространяться также на аренду оборудования и многое другое. Об этом сообщили в администрации Приморского края. Применять льготу пляжам разрешат уже с 1 января 2018 года. Закончится ее действие 31 декабря 2022 года. По словам директора департамента туризма Приморья Константина ШЕСТАКОВА, данная мера станет не только значительным стимулом для развития туристской инфраструктуры, в том числе пляжной, но и позволит сделать отдых в Приморье доступнее, то есть - дешевле.
Основные «пляжные вызовы» 2018-го года уже обсуждались в ходе заседания администрации Приморского края, которое провел врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО. Как отметили эксперты, наиболее востребованными традиционно станут пляжи во Владивостоке, Находке, Хасанском и Партизанском районах.
- Для обеспечения безопасности отдыхающих к работе на пляжах края будут привлечены более 1200 специалистов и 300 плавсредств, - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Приморья Леонид МАКОВЕЦКИЙ. Контроль качества воды на всех одобренных пляжах будет проводиться Роспотребнадзором регулярно с июня по октябрь.
На заседании также обсудили проблемы, которые до сих пор актуальны для организации безопасного пляжного отдыха в Приморье. Так, все еще необходимо увеличить количество машин скорой помощи в наиболее востребованных туристских территориях края, развить дорожную инфраструктуру на участках, связывающих пляжи с крупными населенными пунктами, а также привлечь дополнительные силы для обеспечения правопорядка в местах массового отдыха, организовать больше парковок.
Фото автора.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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