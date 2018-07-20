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Воскресенье| 22 Июля, 17:48 |
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XVI кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" покажет во Владивостоке более 1000 картин
В 2018-м «Меридианы» пройдут с 21 по 27 сентября, а президентом фестиваля станет Александр РОДНЯНСКИЙ. В состав основного жюри войдут российский режиссер Алексей ГЕРМАН-младший и известный филиппинский продюсер Бьянка БАЛЬБУЭНА. Для участия в традиционных кинотурах «Меридианы Тихого» посетят звезды российского кино - Ольга ПРОКОФЬЕВА, Владимир СТЕРЖАКОВ, Олег ХАРИТОНОВ, Игорь ПИСЬМЕННЫЙ.
В конкурсную программу фестиваля вошли 1148 картин, присланных во Владивосток из 92 стран. Программа фестиваля обещает быть как никогда разнообразной. Так, значительно увеличилось количество фильмов из Африки - свои работы прислали Республика Конго, Гвинея-Бисау, Мозамбик. Программа «В фокусе» будет посвящена современной японской анимации. Особым событием станет также ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана, посвященная столетию шведского классика. Фильмом закрытия XVI «Меридианов» станет драма Ольги ЗУЕВОЙ «На районе» с Данилой КОЗЛОВСКИМ в главной роли. Показ станет азиатской премьерой.
Очередные «Меридианы» удивят не только киноразнообразием, но и уникальной образовательной программой: киносообщество ждет тренинг по питчингу (презентация кинопроекта с целью нахождения соинвесторов) и мастер-класс по монтажу от практикующих преподавателей Нью-Йоркской киноакадемии. Кроме того, независимый эксперт Киноакадемии выберет лучший короткометражный фильм. Призом станет недельная стажировка в одном из филиалов киноакадемии.
- XVI кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" покажет во Владивостоке более 1000 картин
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