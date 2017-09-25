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В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка "Печатный двор"
«Печатный двор - 2017» проходил в формате творческой конференции - большого профессионального разговора, в котором приняли участие специалисты книжной отрасли Дальнего Востока. Приехали также гости из Австралии, Южной Америки, Канады.
Событием первого дня стало награждение лауреатов конкурса «Премия имени Матвеевых» (она была учреждена в 2015 г.). С этого года в перечень номинаций включена новая - «Лучший книжный проект - «Русское зарубежье АТР - Дальний Восток России». Она сразу привлекла внимание потомков эмигрантов-дальневосточников первой волны. Среди них Татьяна ГАРТУНГ, член коллегии издания «История русских в Австралии» на русском языке; Игорь ОРЖИХ из Монреаля, праправнук журналиста, общественного деятеля Владивостока Б.Д. ОРЖИХА (1864-1947), книжный дар которого заложил основу фонда Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького, отметившей в этом году свое 130-летие.
Особое внимание публики привлекла презентация книги издательства «Валентин» «Православие и корейцы». Один из ее авторов - известный в крае меценат, общественный деятель Валентин Пак, который в этом году стал почетным президентом ХХ Дальневосточной книжной выставки-ярмарки.
В заключительный день юбилейный «Печатный двор - 2017» назвал победителей конкурса «Лучшая книга года». Высшей наградой - Гран-при был отмечен шеститомник «Пути великих свершений». Это серия альбомов, посвященных историческому пути Якутии.
Вручая награду, Валентин Пак сказал: «Это уникальный совместный проект якутских авторов и владивостокского издательства «Русский остров» историко-патриотической тематики. То, что сегодня нужно нам всем, живущим на земле, определяемой как форпост России в АТР. Мы все ощутили энергетику представленных здесь книг. И еще раз убедились: именно книга способна духовно воспитать человека, она определяет нашу национальную идентичность».
В шести номинациях конкурса «Лучшая книга года» было рассмотрено 400 книг - лучшее, что было написано в Дальневосточном регионе.
Фото Павла ЖДАНОВА.
Лариса РЕКОВА.
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