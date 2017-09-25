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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Культурные инвестиции
Владивосток становится культурной столицей Тихоокеанского региона России. Так, по поручению президента России Владимира ПУТИНА здесь начнет работать целый ряд филиалов учреждений мирового значения. В течение ближайших нескольких лет Владивосток имеет все шансы завоевать звание третьей культурной столицы России.
Совсем скоро наряду с уже работающими филиалами Мариинского театра и Академии русского балета имени Вагановой здесь откроются филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и интерактивный музей «Россия - моя Родина».
Несмотря на то, что именитые музеи пока не начали свою работу, жители и гости Владивостока уже могут познакомиться с их экспонатами. Так, в конце сентября в городе во второй раз прошли «Дни Эрмитажа». В этом году выставки работали уже в двух зданиях: Приморской картиной галерее и в здании, где разместится спутник «Эрмитажа». Помимо картин жители и гости города смогли ознакомиться с фотографиями балерин Мариинского театра, окунуться в виртуальную реальность, а также ознакомиться с искусством Древней Италии.
В Приморской картиной галерее были выставлены копии работ известных мастеров. Гостям предоставили возможность встретиться с древней культурой Италии; одним из экспонатов, привезенных в Приморье, стал кратер краснофигурный, «в просто народе» - античная ваза IV века до н.э.
Вторая часть выставки прошла в здании-памятнике торгового дома Кунста и Альберса на Светланской, 38/40. В малом зале галереи работал кинотеатр виртуальной реальности, где через специальные очки демонстрировали фильм «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским».
По словам руководства Приморской картиной галереи, Владивосток стал первым городом после Санкт-Петербурга, где представили данный проект. Благодаря новейшим технологиям, которые объединили виртуальную реальность и фильм, снятый в формате 360 градусов, в картине создается иллюзия присутствия зрителя внутри пространства фильма.
«Стать участником фильма можно при помощи очков виртуальной реальности Gear VR», - рассказали в Приморской государственной картинной галерее. Кроме этого, с помощью очков гости смогли «побывать» в «зале Юпитера», который располагается в Эрмитаже. Пока этот проект не имеет аналогов в музейной практике. Помимо выставок были организованы квесты и мастер-классы.
Кроме этого, в выставочном зале представили зрителям художественные фотографии под общим названием «Изящная классика». Фотографии получились по итогам 20 фотосессий с артистами балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.
Приморская Мариинка уже несколько лет работает во Владивостоке. У театра насыщенная репертуарная афиша, жителям и гостям города уже полюбились многие балетные постановки: «Корсар», «Шелкунчик», «Лебединое озеро» и многие оперные постановки, в том числе «Евгений Онегин», «Травиата» и другие. На сегодняшний день Приморская сцена Мариинского театра - одна из самых активно развивающихся театральных трупп в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
С июля по август 2017 года Приморская сцена во второй раз представила самый крупный культурный проект региона - Международный дальневосточный фестиваль «Мариинский». В его программе выступили ведущие исполнители мировой оперы, балета и инструментальной музыки из России, стран АТР, Европы, Америки. На протяжении 30 дней на сценах прошло 40 спектаклей и концертов. Программу приурочили к двум юбилеям известных российских музыкантов: 135-летию Игоря Стравинского и 85-летию Родиона Щедрина. В этом году впервые труппа Приморской сцены Мариинского театра съездила на гастроли в КНР - в город Харбин.
Как отмечают эксперты, создание во Владивостоке общеизвестных культурных учреждений поспособствует развитию инвестиционной привлекательности края. Бизнесу, помимо всего прочего, нужна и культурная среда.
Фото автора.
Иван КРЫШАН.
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