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Четверг| 19 Октября, 20:30 |
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Владивосток отметил День тигра
Именно таким событием в Приморье стал День тигра - уникальный экологический праздник, посвященный амурскому тигру. Он развернулся на центральной площади Владивостока уже в восемнадцатый раз. Редкий полосатый представитель семейства кошачьих стал символом Приморского края, а День тигра - визитной карточкой его столицы. Интерес к этому празднику ежегодно растет: жители других регионов и иностранцы приезжают во Владивосток, чтобы принять участие в масштабном «тигрином» шествии.
Владивосток стал первым городом России, где День тигра получил статус официального праздника. Поскольку туристическая сфера сегодня активно развивается в Приморье и количество привлеченных инвестиций в туриндустрию растет, увеличиваются и масштабы этого мероприятия. Так, в этом году в «полосатом» карнавале приняли участие более 10 тысяч человек.
После торжественного шествия «тигриной» колонны по Океанскому проспекту черно-оранжевое море из участников карнавала захлестнуло центральную площадь Владивостока. Здесь было подготовлено несколько зон, где каждый желающий мог узнать много интересного о тиграх, приобрести сувениры, принять участие в мастер-классах и массе конкурсов. Вечером гости и жители Владивостока смогли насладиться праздничным концертом групп Starcardigan, «Листья травы» и «Би-2».
Анжелика Гриднева. Фото автора.
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