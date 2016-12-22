Приморье поддержит региональное кино

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:50 |
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Дальневосточный капитал № 12, 2016
22.12 |Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
22 Декабря 2016, 09:10Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
25 Ноября 2016, 17:53В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
22 Ноября 2016, 09:30Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
22 Ноября 2016, 09:10Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
22 Ноября 2016, 09:00Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
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17 Ноября 2016, 09:15 | Вкус жизни
Приморье поддержит региональное кино
Приморский край стал первым субъектом России, который ввел систему поддержки кинопроизводства. Субсидии позволят кинокомпаниям возвращать 15% своих расходов на съемки в регионе.
15% затрат на киносъемки в Приморье будут компенсировать из регионального бюджета. Например, кинокомпании смогут рассчитывать на возврат части расходов на проживание, переезды и другие услуги. В проекте бюджета 2017 года на эти цели уже заложено 5 млн рублей. По мнению департамента культуры администрации Приморского края, привлечение в регион съемочных групп выгодно для Приморья. По оценкам, съемки одного фильма обеспечивают 70 дополнительных временных рабочих мест, а на каждый рубль, вложенный в поддержку кинопроизводства, в регион будет привлечено пять рублей инвестиционных средств.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год.
Теги: кино кинопроизводство
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