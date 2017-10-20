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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Ноября, 10:06 |
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"Обеспечение безопасности бизнеса как стратегическое управление компанией"
Официальным партнером заседания выступило «Евро-Азиатское юридическое агентство».
Экспертами 124-го заседания международного бизнес-клуба «Диалоги» стали: Станислав САФРОНОВ, генеральный директор «Евро-Азиатского юридическое агентства», Михаил ЛИСНЕВСКИЙ, руководитель регионального развития департамента информационной безопасности компании Softline (г. Москва). Лариса ПУЗАНКОВА, генеральный директор «Аудит Эксперт».
Традиционно выделяют четыре основных вида угроз для бизнеса: экономическая, юридическая, информационная и физическая. Именно по этим направлениям эксперты заседания подготовили свои доклады.
Наглядный кейс информационной угрозы привел Михаил Лисневский, когда случайно «утерянная» флешка может нарушить информационную систему компании и уничтожить базы данных даже самых крупных организаций.
Об основах экономической безопасности в своем докладе рассказала Лариса Пузанкова, представив 16 рекомендаций, касающихся финансовых операций.
Станислав Сафронов свой доклад посвятил формированию долгосрочных земельных правоотношений как форме защиты бизнес-интересов. «Безопасность бизнеса неотъемлемо связана с его стабильностью в долгосрочной перспективе и возможностью планирования. Предприятия строят такую стабильность на существовании земельных отношений с органами государственной власти. Интересно, но многие не знают, что свободный порт Владивосток - это легальный механизм решения многих земельных проблем» - отметил Станислав Викторович.
Инесса БАБИЧ, председатель совета международного бизнес-клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР: «Вопрос корпоративной безопасности стоит перед любой организацией, независимо от того, чем она занимается, где находится и сколько людей в ней работает. И обеспечить безопасность бизнеса можно, только приняв комплекс мер, направленных на всестороннюю защиту предпринимательской деятельности».
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