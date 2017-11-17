В Приморье Изумрудный Дед Мороз готовится открыть двери своей резиденции

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 02 Декабря, 16:51 |
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Дальневосточный капитал № 11, 2017
02.12 |У меда из тигриных местообитаний есть все шансы стать брендом Приморского края
01.12 |Международный аэропорт Анадырь (Угольный) сможет принимать новый тип воздушных судов
01.12 |Около 450 млн рублей направлено на модернизацию железнодорожного пути на Сахалине
30.11 |Чукотка накормит икрой и колбасой из оленины участников "Дней Дальнего Востока" в Москве
30.11 |В Приморье в ТОР "Михайловский" создадут специальный сервис для продвижения продукции сельхозпроизводителей
17 Ноября 2017, 16:58Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
17 Ноября 2017, 16:52В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
17 Ноября 2017, 16:48Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
17 Ноября 2017, 09:15Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
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17 Ноября 2017, 11:15 | Вкус жизни |
В Приморье Изумрудный Дед Мороз готовится открыть двери своей резиденции
Дед Мороз из Великого Устюга посетит Приморский край, где оставил своего наместника - Изумрудного Деда Мороза
23 декабря резиденция приморского дедушки открывает свои двери всем желающим в русском парке «Изумрудная долина».
В программе праздника - развлечения для всей семьи: интерактивная театральная постановка с участием профессиональных актеров, пиротехническое шоу, общение с Изумрудным Дедом Морозом.
Теги: Дед Мороз
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17 Ноября 2017, 19:00Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
17 Ноября 2017, 17:55Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".