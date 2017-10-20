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Пластика вечности: от фестиваля к фестивалю
Более тысячи произведений мастеров Архангельска, Белоруссии, Владивостока, Казахстана, КНР, Магадана, Украины, Финляндии, Якутии, Салехарда, Дудинки и других территорий позволяют увидеть современное искусство резьбы по кости во всем его многообразии. Родившееся в доисторическую эпоху, сегодня это искусство демонстрирует множество тем, мотивов, стилей и техник, соединение традиционных подходов и новых художественных трактовок, оправданных временем и трансграничностью культур. С одной стороны, в ряде работ современных мастеров сохраняются традиции территорий, в которых косторезный промысел складывался десятилетиями, с другой - очевидно стремление к индивидуальному авторскому высказыванию, не связанному с определенным культурным кодом, к поиску тем и приемов, эксперименту.
В этой ситуации нельзя не отметить систематическую, целенаправленную работу магаданских художников по сохранению, развитию и популяризации косторезного искусства, воспитанию молодого поколения резчиков (в этом году в Магадане начался набор в школу косторезов на базе колледжа искусств), особую открытость и чуткость к новым тенденциям и профессиональным связям. Решение проводить фестиваль в Магадане, ранее проходивший в Якутии, принятое в 2016 году председателем Магаданской областной организации Союза художников России К. Б. Кузьминых, и расширение в 2017 году его границ до международного - большой шаг в этом направлении. Усилиями магаданских резчиков косторезное искусство стало настоящим брендом колымской земли.
У каждой школы - своя ДНК
В этой меткой фразе один из участников фестиваля М. СЛЕПЦОВ (Якутия) выразил мысль об особенностях, которыми обладает косторезное искусство территорий, где оно складывалось веками. В то же время интересен и опыт тех, кто не связан с какой-либо традицией и прикоснулся к материалу под влиянием собственных творческих импульсов (авторы Владивостока, Украины, Белоруссии).
Наиболее широко, ярко и разнообразно на фестивале было представлено косторезное искусство Магадана. Объединив черты чукотско-эскимосской и европейской культур, магаданская косторезная школа сформировалась в 1960-е и получила известность благодаря особому полифоническому мышлению художников Магаданской сувенирной фабрики, творчески переработавших национальные традиции коренных народов Севера в этом виде искусства. Магаданскую школу отличает узнаваемый стиль, заключающийся в пластической убедительности, законченности произведений, выразительной деталировке. Широта в выборе тем и персонажей, авторских приемов, владение материалом (резчики используют бивень мамонта, кость кита, клык моржа, рог лося и снежного барана, зуб кашалота, комбинируя их для создания целостных композиций с деревом, кожей, янтарем, агатом, кварцем, халцедоном, вулканической друзой) говорят о высоком профессионализме магаданских мастеров, хорошо знающих быт и культуру народов Крайнего Севера - чукчей, эскимосов, эвенов.
Уникальное и яркое искусство холмогорской резьбы по кости развивалось на протяжении нескольких столетий. Ее отличают миниатюрность, тщательная проработка деталей, удивительно тонкие ажурные орнаменты с традиционным цветочным мотивом, многократно варьируемым мастером, внимание к традициям европейского декоративного искусства. Холмогорская школа широко известна ларцами, шкатулками, настольными секретерами, рельефами, в основу которых легла книжная гравюра, и другими предметами роскошного обихода, декорированными костяными пластинами, сквозной резьбой, рельефными орнаментами. На фестивале были представлены миниатюрные резные иконы, малая пластика, утилитарные предметы (гребни, броши, подвески), выполненные в русле традиций этой школы.
Резчиков Владивостока, Украины, Белоруссии объединяет выбор темы: они демонстрируют новую интернациональную творческую ментальность, сложившуюся благодаря новым коммуникативным возможностям, с равным успехом используя в творчестве мотивы японского искусства окимоно и европейской традиции гравировки по кости.
Мастера из Дудинки представили косторезное искусство, имеющее на таймырской земле давние традиции. Утилитарные вещи для домашнего хозяйства, игрушки и украшения из рога и кости мамонта, а в советский период массовую сувенирную продукцию изготавливали таймырские резчики. Сегодня они, с одной стороны, являются продолжателями сложившихся традиций (этому способствует Дом народного творчества в Дудинке, где в 1990-х была организована учебно-производственная мастерская резьбы по кости), с другой - находятся в поисках способов выражения авторской идеи.
Национальным колоритом насыщены работы мастеров из Казахстана. Представленные работы отсылают к древней истории этноса. Этимология названия нации, означающего «свободный, вольный, независимый», отражена в произведениях «Ветер-дерево», «Седло», «Млечный путь», в которых органично сочетаются кость с металлом, способствуя изысканному звучанию материала.
Имеющее древние традиции, вобравшие культуру коренных народов Ямало-Ненецкой земли, современное косторезное искусство демонстрирует синтез черт других сложившихся школ (чукотской, якутской, тобольской). Изделия мастеров отличаются достоверностью, следованием жизненной правде, этнографической точностью. Общей характеристикой представленного на фестивале материала является жанровое начало, яркая образность персонажей.
Самобытны тобольская, чукотская, якутская школы: для тобольской характерны продуманная деталировка, проработанность формы, определенное изящество, тяготение к северной тематике. Известная с 17 века, эта школа претерпела несколько стадий формирования и сегодня в новых условиях сохраняет наработанное ранее. Уникальность чукотской национальной культуры, круг традиций, мифологических и фольклорных сюжетов, верований воплощается в резной кости и гравировке. Мелкая пластика из рога лося, клыка моржа и кости кита, гравировка на клыке моржа, пеликены, композиции в технике объемной резьбы и др. предметы лаконичны и выразительны. Фигурки животных и людей (шаман, пастух, мальчик с собакой), сцены из повседневной жизни погружают в особый мир образов, дающих представление о жизни охотников и оленеводов. Творчество резчиков Якутии сюжетно: используются мотивы национального эпоса «Олонхо» и повседневной жизни. Сегодня это одна из самых многочисленных школ косторезного искусства, опирающаяся на образовательные центры (5 учебных заведений, в их числе Арктический государственный институт культуры, осуществляют подготовку художников-косторезов).
Дальнее зарубежье было представлено авторами Финляндии и КНР, что, безусловно, сделало визуальное лицо фестиваля более интересным. Серия работ из Финляндии (И. ЛЕХТИНЕН) отсылает к предельно обобщенным формам доисторического искусства, в которых несколькими штрихами совершенно точно передается образ. Противоположную по технике исполнения линию представили резчики из КНР. Искусство резьбы и гравировки по кости в этой стране уходит корнями в неолитическую эпоху. Кость в изготовлении утилитарных и ритуальных предметов, украшений, кубков, малой пластики использовали мастера разных эпох, достигнув высот в необычайно тонком, практически ювелирном искусстве обработки материала.
Не только праздник
Безусловно, Первый Международный фестиваль косторезного искусства, организованный как конкурс, стал большим праздничным событием и в жизни художников, и в жизни магаданцев, устремившихся в залы торгового центра «Астра». Здесь состоялись церемонии открытия и итогового вручения дипломов в восьми номинациях: «Дебют», «Утилитарные изделия из кости», «Новаторство», «Духовность в искусстве», «За лучшее сохранение национальных традиций», «За лучшее техническое исполнение», «Анималистика», «Сюжетная композиция». Гран-при фестиваля жюри присудило мастеру из пос. Гижига Магаданской области Юрию ХАНЬКАНУ.
В рамках фестиваля состоялся круглый стол, где обсуждались насущные вопросы - от творческих до сугубо производственных. И если определение новейших тенденций в области косторезного искусства - вопрос искусствоведения, то наличие материала (бивень мамонта, рог лося и др.), цеховая организация промысла, дающая возможность накопления и передачи опыта (практика существует в Дудинке, Салехарде, Якутии), разработка эффективного менеджмента, грантовая поддержка промысла - темы, волнующие всех, кто желает сохранить самобытные традиции косторезного искусства в России в условиях массовой культуры. Это особенно ценно, когда все более актуальным становится неповторимый опыт конкретной территории, его этноса, ведь именно они делают культуру уникальной.
Фото Андрея ОСИПОВА.
Ольга ЗОТОВА, кандидат искусствоведения, доцент ДВФУ.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.
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