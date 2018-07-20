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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 19 Августа, 23:02 |
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Виктория Ворожбит: Найти настоящее - вот что действительно важно…
Основа любой успешной деятельности, связанной с людьми, - это способность эффективно выстраивать коммуникацию. Но очень часто, успешно общаясь с окружающими, мы не слышим самих себя, реализуя чужие сценарии и играя несвойственные нам роли. Об этом на страницах «Дальневосточного капитала» размышляет Виктория ВОРОЖБИТ, директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер».
- Как специалисту в области коммуникаций, за более чем десять лет работы в этой сфере мне пришлось изучать разные школы PR. Каких только разновидностей и классификаций коммуникаций не придумали! И никто из теоретиков и практиков не пишет о самой важной и самой стратегической в жизни каждого человека коммуникации, коммуникации первого уровня. Коммуникации с самим собой.
Простое на первый взгляд умение слышать себя и понимать, что именно ты хочешь, как и многие другие природные и естественные вещи, дается человеку еще до рождения и почему-то теряется во время жизни в социуме.
Еще не родившись, маленький человек посылает своей матери очень точные сигналы о том, что именно ему нужно, и ей кажется причудливым состояние, когда внезапно хочется то зеленого яблока, то клубники со льдом. Удивительно, что, родившись и живя в социуме, человек почти полностью утрачивает эту ценную способность.
Как часто, испытывая голод, мы знаем, что именно мы хотим съесть? Большинство из нас делают выбор блюда, только листая меню в ресторане. Стоит ли говорить о более сложных вещах, таких как выбор жизненного пути или принятие решений, связанных с карьерой. Как часто мы реализуем в жизни чужие сценарии, ошибочно принимая их за свои, как часто делаем то, что правильно с точки зрения общества, стремимся к успеху в чьих-то глазах, не умея слушать и слышать себя, свои истинные потребности и желания.
Каждый из нас знает примеры очень успешных и очень несчастных людей. Они есть в нашем окружении, они есть среди знаменитостей.
Лет десять назад мне в руки попала удивительная и пронзительная книга. Нет, наверное, никого из наших соотечественников, кто не знал хотя бы одного афоризма «от Раневской». По этим самым изречениям, а также по фильмам она представлялась мне этакой глумившейся над жизнью умудренной опытом дамой, но до тех пор, пока я не прочитала ее воспоминания. Эта книга была написана в глубокой старости; читая ее, понимаешь, что трудно найти более несчастного человека, чем Фаина Георгиевна. Даже ослепительно прекрасный первый снег представляется ей погребальным саваном, а каждый день приносит разочарования и сожаления. Это было удивительное открытие. Открытие того, что успешный и счастливый - не синонимы.
Мне кажется, что в обмен на неумение жить в соответствии со своими желаниями, правильно делать ежедневный выбор, жизнь посылает нам суровые испытания, болезни и потери.
Много лет назад я работала в одном цементном холдинге. Работала не на своем месте, занималась не своим делом, посвящая ему себя 24 часа в сутки. За несколько лет у меня не было ни одного отпуска, засыпая и просыпаясь, я продолжала думать о работе, которую очень ценила. Закончился этот рабочий марафон в онкологическом диспансере. Это был очень страшный и в то же время бесценный для меня опыт. Оказавшись настолько близко к смерти, поговорив с людьми, которым осталось несколько недель жизни, я задумалась о действительно важных вещах. Мне было очень трудно принять это решение, но я поменяла работу, стала больше времени уделять семье и своему внутреннему миру, научилась слушать себя, радоваться каждому дню, ценить волшебные ощущения жизни.
Знаю на своем опыте, что жизнь преподносит нам один и тот же урок до тех пор, пока он не будет усвоен. С каждым разом урок становится все сложнее и болезненнее.
Я научила себя периодически останавливаться в круговерти будней и задавать себе вопрос о том, действительно ли я делаю то, чего хочу, или просто живу по инерции, соответствует ли то, что происходит, моим истинным желаниям. Если я перестаю слышать себя, я уезжаю подальше от шума, погружаясь в другое пространство, где есть возможность спокойно думать, медитировать, получать ответы на самые важные вопросы. Не всегда эти ответы мне нравятся, но иметь в себе мужество признаться в том, что ты ошибаешься, уметь оставить то, что кажется ценным, и найти настоящее - вот что действительно важно. Это важнее успеха в глазах окружающих, это важнее денег, это важнее всего.
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