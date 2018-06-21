|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 01 Июля, 20:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Акция "Искусство быть первым" стартовала во Владивостоке
Его итоговая коллекция, обещающая быть очень крупной, будет выставлена в Сочи во время Олимпиады.
«Если честно, мы не ожидали, что акция стартует во Владивостоке, но он оказался настолько креативным городом, что иначе и быть не могло. Именно на Дальнем Востоке страна просыпается, здесь первыми встречают Новый год, это место открытий. Быть первыми - это всегда трудно, но и почетно», - поделился мнением один из организаторов Сергей ФИЛАТОВ. Сам по себе проект - серия арт-мероприятий в разных городах России - создан для возрождения традиции культурных олимпиад. По завершении экспозиций в каждом из городов жюри из представителей Государственного Русского музея и негосударственного музея современного искусства «Эрарта» отберет лучшие работы, которые и попадут в Сочи.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- Прикосновение к Северу
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Pacific Russia Food: кухня "на экспорт"
- Владивосток намерен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики
- Приморье лидирует по пятизвездному статусу
- "Honor Vladivostok Ice Run" согрел лед
- Лайнер "Amadea" открыл круизный сезон в Приморье
- В Приморье обсудили влияние культуры на эффективность бизнеса
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.