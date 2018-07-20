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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:21 |
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Компания "Милленниум" предлагает дальневосточникам итальянский интерьер Giusti Portos
Эта итальянская фабрика расположена в Тоскане - знаменитом итальянском регионе, славящемся своими винами, оливковыми рощами и особенным духом, складывающимся из уклада жизни маленьких старинных городков. Недавно ее вновь посетили менеджеры компании «Милленниум».
«С этой маркой интересно работать, - рассказывает генеральный директор компании «Милленниум» Эльвира Белова. - Ее предметы интерьера очень часто цитируют эпоху Возрождения, но при этом в них отчетливо прослеживается связь между прошлым и современностью. О прошлом напоминает уровень ремесленного мастерства (80% мебели до сих пор производится вручную), о настоящем - полет мысли современных дизайнеров. В отличие от ряда других фабрик, отошедших от вековых итальянских традиций, здесь до сих пор воспроизводтся те же приемы художественной ковки и резьбы по дереву, что и несколько веков назад. В производстве широко используются кованый металл и кожа, дерево и ткани, применяется техника патины. Все материалы - натуральные, включая растительные клеи. А главная отличительная особенность мебели Giusti Portos, делающая ее узнаваемой, - деревянные узорчатые медальоны, расписанные сусальным золотом.
Примечательно, что история этой марки началась, когда Джиусти ПОРТОС (сегодня фабрикой управляет уже его сын Марко) решил взяться за заказ, от которого отказались его коллеги, испугавшись сложности работы. Он блестяще справился с задачей и, довольный, выгравировал на изготовленной кровати свое имя. И этот посыл - нет ничего невозможного - до сих пор царит на семейном производстве».
И действительно, разработчикам мебели удается невозможное: деревянные массивы и металлические элементы выглядят воздушными. В каждом завитке резьбы, в каждом изгибе кованой детали - свобода, легкость и полет. Кровати с изысканными изголовьями словно парят в воздухе, обещая унести в самые сладкие сны. Изящные туалетные столики поднимают настроение и - бонусом - самооценку. Воздушные кушетки призывают не бояться мечтать - все сбудется!
Все действительно сбудется. Улыбка стирает грусть, нежность растапливает холод, свет побеждает тьму. Giusti Portos наполняет интерьеры воздухом и светом и возносит - до небес. Весне дорогу!
Салоны «Милленниум»:
Владивосток, Океанский пр-т, 112а, тел. (423)2-767-000.
Хабаровск, Уссурийский бульвар, 45, тел. (4212) 751-444.
Татьяна СУШЕНЦОВА, "Дальневосточный капитал".
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
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