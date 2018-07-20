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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Августа, 01:32 |
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Юлия Барханова: Нам, бизнесвумен, жить вечно!
- Остолбенение охватывает меня: как же так, я - молодая и симпатичная девушка, можно сказать, «бизнес-леди в самом расцвете лет», а тут - «внучка»! Вопиющее системное противоречие разбудило меня в пять утра и осталось со мной, вероятно, навечно. А, надо сказать, буквально недавно я размышляла на тему «старший сын вырос, скоро женится, не родить ли мне еще одного?». Это что же получается, таков мне ответ: «Юля, может, ты и лучший полигон для косметологии, но загляни в паспорт, в графу «дата рождения»?» Крепко призадумалась красна девица. Неспроста, видимо, сверхпопулярна становится процедура определения биологического возраста в клиниках приличных стран Европы и Азии. Видно, не одна я жажду истины - сколько мне лет-то на самом деле? Если в той самой графе написано «1971 г. рожд.», выгляжу я на 25, работоспособна, как в 20, морально ощущаю себя на 18, а безобразничаю иногда похлеще, чем подросток. В свободное от бизнеса время, конечно. И даже богатый жизненный опыт - не тяжелит мировосприятие, а наоборот, все ставит на свои места. Ну разве что уже не действует пресловутое «ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Так от этого только легче летается. Ну разве что достаточно переброситься лишь одной фразой, чтобы понять: «свой-чужой». Так от этого только меньше мусора в отношениях и вообще в жизни… Сколько же мне все-таки лет-то и кого нам, «девочкам семидесятых», рожать: еще детей или уже внуков?
Если кто-то решит поразмышлять на эту тему вслед за мной, сразу предупреждаю - НЕ ЧИТАЙТЕ КЛАССИКОВ! Жена Тараса Бульбы, прощаясь с сыновьями, бьет себя кулаком в «иссохшуюся старческую грудь свою» - старушке-матери на тот момент было около 40! «Старухе-процентщице» из «Преступления и наказания» было 42. В повести Горького «Мать» той самой «матери-старухе» главного героя Павла - 40 лет… Дойдя до Марьи Гавриловны из «Метели» Пушкина, которая «была уже немолода», ибо «ей шел 20-й год», я закрыла первоисточники и убрала их с глаз долой. Какое счастье, что мы живем теперь, а не тогда.
Попытки обсудить этот вопрос с «целевой аудиторией» показали: околосорокалетние красотки живут себе яркой жизнью, строят бизнес, лелеют семьи или крутят романы, с наслаждением ходят в фитнес-клубы и косметические салоны, а многие воспитывают параллельно и детей, и внуков - почти ровесников. И даже удивляются, что архетипически это разные эпохи женщины - «мама» и «бабушка». Да, за последние 100 лет мир изменился сильнее, чем можно осознать. И я сейчас не только про wi-fi, «умный дом» и адронный коллайдер.
Я про счастье испытать настоящую гармонию духовного и физического - выглядеть такой, какая ты внутри на самом деле. И очень меня радуют последние выводы ученых: активная умственная деятельность продлевает молодость, причем не только мозга, но и тела. Значит, нам, бизнесвумен, жить вечно!
Сколько раз мы с подружками с удивлением констатировали - хронически не понять нам пресловутое «вернуться бы в свои 18 лет». Наоборот, сейчас так спокойно и гармонично: принципы и ценности выстраданы, проверены искушениями и разложены по полочкам, нервная система - стабильна, самооценка - адекватна, счастье настоящей любви и материнства - познано, предательства - пережиты, достижения - накоплены. Ты, наконец, понимаешь и принимаешь людей, мир и себя, ты умеешь выигрывать неизбежные битвы и избегать ненужных. Ты распробовала вкус полутонов и подтекстов, ты умеешь понимать с полувзгляда, ты так глубоко и остро чувствуешь наслаждения и так защищена от боли… Остановись, мгновенье, ты действительно прекрасно! Так мы чувствуем в свои 40. И снова - это счастье, что мы живем сейчас, а не сто лет назад. Потому что нынче научные открытия быстрее всего находят применение в наиболее коммерчески востребованных областях. И сразу вслед за космосом нанотехнологии пришли в косметологию и неуклонно приводят в полный резонанс красоту внутреннюю и внешнюю - в самом прямом, неметафорическом смысле этих слов. И это величайшая справедливость и огромное счастье - отмена фатальности обратного отсчета лет. И мне кажется, это невероятные ощущения - ровесники дочка и внучка! Особенно когда в зеркале ты видишь себя еще красивей, чем в 18… Почему мне об этом подумалось накануне прекрасного мартовского праздника? Да так, просто сон приснился.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
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