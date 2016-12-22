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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сентябрь во Владивостоке начался с ВЭФ, а завершился МЭБК
Повесткой юбилейного Бизнес-Конгресса стали перспективы Дальнего Востока России в условиях активного развития двусторонних международных отношений «Россия - страны Азиатско-Тихоокеанского региона», пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Пленарную сессию Бизнес-Конгресса приветственным словом открыл Григорий СМОЛЯК, директор департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов ДВ Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. В своем докладе он рассказал об основных итогах второго Восточного экономического форума. Подчеркнув, что коммуникационные площадки МЭБК - это логическое продолжение работы ВЭФ.
Особое внимание участников Бизнес-Конгресса привлек доклад «Один пояс - один путь. Сотрудничество между Китаем и Россией». Профессор Го ЛИ, директор Института исследования России Хэйлунцзянского университета, заместитель директора «Российско-китайского инновационного центра всестороннего стратегического сотрудничества и координации» (г. Харбин, КНР), рассказала об актуальной сегодня теме возрождения Великого шелкового пути.
Показательный кейс развития компании представил генеральный директор Caterpillar Мумин АЪЗАМХУЖАЕВ, продемонстрировав на ярком примере развитие компании на международном рынке. Также выступающий упомянул о таких важных факторах развития регионов, как высокий уровень технологий и гибкая налоговая система.
Профессор Владимир ОСТАНИН из ДВФУ свой доклад посвятил социальным аспектам эффективности Свободного порта Владивосток. В 2015 году был введен режим СПВ - современного аналога порто-франко, где к реализации заявлено уже более 90 инвестиционных проектов.
Юбилейный Бизнес-Конгресс запомнился яркими обсуждениями на круглых столах, которые были проведены совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на ДВ и Фондом Вагита АЛЕКПЕРОВА, и, конечно, стратегической сессией, разработанной специально для Бизнес-Конгресса, предназначенной для резидентов Свободного порта Владивосток и активных представителей бизнес-сообщества ДФО.
Во второй день Конгресса прошли проектная сессия «Построение системы проектного управления для CEO» и тренинг «Управление в новых условиях рынка. Правила для собственников».
Прошедший Международный Экономический Бизнес-Конгресс, инициируемый Бизнес-Клубом «Диалоги», вышел на новый уровень, и VI МЭБК, который состоится 21-22 сентября 2017 года, сохранит традицию двухдневного формата и обещает быть еще более масштабным и содержательным.
Фото пресс-службы Бизнес-Клуба «Диалоги».
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