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Владивосток настойчиво перетягивает на себя одеяло одной из столиц мирового автомобильного спорта
В конце сентября в столице Приморья прошло одно из самых крупных международных автомобильных соревнований в своем классе, дрифт-битва Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2016.
Приморская земля уже третий год принимает столь крупное и масштабное соревнование в мировом дрифте. За это время этот вид автоспорта снискал громадную популярность среди приморцев. Все три соревновательных дня на «Приморском кольце» - аншлаг (на соревнованиях побывало более 15 тысяч зрителей).
Три дня на трассе «Примринга» иностранные и российские гонщики боролись за звание лучшего пилота чемпионата. Кроме того, для зрителей была приготовлена специальная шоу-программа, а поклонники дрифтеров смогли пообщаться с ними после соревнований лично.
В соревнованиях приняли участие гонщики из России, Японии, Таиланда, Китая и Индонезии. Россию представляли пилоты из Владивостока, Дальнегорска, Благовещенска, Хабаровска, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Новосибирска.
Несмотря на все прогнозы на то, что иностранные гонщики в любом случае займут весь пьедестал, большие надежды возлагали и на российских спортсменов, но увы… В финале третьей международной дрифт-битвы первое место занял победитель первых соревнований D1 во Владивостоке японец Дайго САЙТО, обойдя своего соперника Масато КАВАБАТА. На третьем месте японский пилот Хидеюки ФУДЗИНО.
Чемпион дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2016 Дайго Сайто дал пресс-конференцию во Владивостоке по итогам гонки. Японский дрифтер заявил, что намерен защитить свой титул на соревнованиях в Приморье в следующем, 2017 году.
По мнению экспертов из мира автоспорта, Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2016 выходит на лидирующие позиции с точки зрения престижа и участия в гонке. На приморском асфальте свои покрышки жгут без преувеличения легенды и гуру мирового дрифтинга. И что радует - гонщикам у нас нравится. На брифинге они признались, что «прикипели» к приморцам.
«Я уже практически живу в России. Выступаю на битве уже третий год. Русские люди очень дружелюбные, у меня за это время появилось много друзей здесь. Но больше всего радует поддержка зрителей. У вас фантастические болельщики, мы, гонщики, видим, как вам нравится дрифт, и нас это вдвойне мотивирует на хорошее выступление», - поделился мнением гонщик Тациу Хибино.
Остававшийся в стороне от пресс-конференции генеральный директор СТК «Приморское кольцо» и технохолдинга SUMOTORI Виталий ВЕРКЕЕНКО скромно сидел на диване. Между тем это человек, без которого такое грандиозное событие было бы невозможным. В эксклюзивном интервью для РИА PrimaMedia Виталий Веркеенко рассказал о перспективах развития «Примринга».
- «Примринг» вступает в реализацию второй очереди строительства. Мы действуем планомерно, никуда не спешим, ведь поспешность может только навредить. Хотя уже к следующей дрифт-битве мы увидим заметные преображения в плане инфраструктуры. Особое внимание уделим объектам благоустройства, потому что это позволит провести соревнованияа на еще более высоком уровне как в плане организации, так и в представлении географии участников. В планах запустить ресторан, гостиницу, парковки, удобные въезды и выезды с комплекса, магазины, автобусные остановки. Однако в первую очередь хотим запустить гостиницу, чтобы можно было разместить наших иностранных гостей, которых ожидаем.
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