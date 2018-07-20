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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Августа, 16:26 |
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ПАК Хюн Бон: Россия стала мне второй Родиной
Об особенностях ведения бизнеса по-русски, об отличиях между питерцами и дальневосточниками, о глубинном смысле новых символов Владивостока мы говорили с г-ном Паком накануне выхода ноябрьского «ДК»:
- Вообще-то свое будущее я связывал с работой совсем в другой стране. Окончив магистратуру по специальности «политология», я собирался в США, но мой духовный учитель, поинтересовавшись моими планами на жизнь, сказал, что если я хочу состояться в профессии - лучше отправиться не в Америку, а в Россию. Изучая историю европейской политической мысли, я, конечно, вникал в основы коммунизма, читал работы ЛЕНИНА - на английском языке, - на что наставник мне сказал: «Если ты прочтешь его на русском - перед тобой откроется много дорог, и ты сможешь выбрать любую». Я прислушался к его словам, и за две недели до выезда в США принял решение поехать в Россию. Это было в конце 1994 года.
- То, какой вы увидели страну, отвечало вашим ожиданиям?
- Из-за того, что решение было внезапным, у меня не было каких-то определенных ожиданий. Мне очень повезло с городом, с которого началось знакомство с Россией. Это был Санкт-Петербург, удивительный и красивейший город, который буквально дышит историей. Я наслаждался его архитектурой, его окрестностями, и эти впечатления в какой-то степени заслоняли проблемы, которые тогда переживала Россия в целом.
- Тем не менее, спустя 14 лет, вы приняли решение переехать на Дальний Восток…
- Так сложились обстоятельства. Изначально сразу после окончания аспирантуры я собирался вернуться в Корею, преподавать в университете. Но сначала задержался в Питере. Министерство образования Республики Корея предложило мне преподавать в родном, т.е. Санкт-Петербургском государственном университете корейскую философию и современную политику Кореи. По окончании поддержки министерства я хотел вернуться в Корею, но мои студенты очень усердно изучали свой предмет, и я понял, что должен довести дело до конца и сделать из них специалистов в области корейской философии. Упустив шанс вовремя вернуться домой, наряду с преподаванием я начал заниматься консалтингом в сфере культурных и коммерческих отношений между Россией и Кореей, а потом мне предложили возглавить представительство Национальной организации туризма Кореи на Дальнем Востоке, и я согласился. Тем более к тому времени у меня уже появилась семья, родилась дочь.
- Вы сознательно искали русскую жену?
- Нет, я вообще долгое время не строил планов на личную жизнь, у меня была одна цель - учиться, все остальное было неважно. Но когда мы познакомились с будущей супругой, как-то сразу стало ясно, что это мой человек, и мы довольно быстро поженились. Старшей дочери уже 6,5 лет, а в сентябре родился сын. У них двойное гражданство.
- Дети носят русские имена?
- Нет, корейские, поскольку у нас каждое имя несет в себе какой-то смысл. Дочь назвали Эмин, что означает: «она любит свой народ, и ее любят в ответ». Сына - Домин, что переводится как «ведущий за собой народ».
- А на каком языке общаетесь дома?
- На корейском. Поскольку живем в русскоговорящей среде, хочется, чтобы дети знали и второй родной язык. Кстати, дочь совсем недавно узнала, что я владею русским, и была очень удивлена!
- Вам приходилось часто консультировать корейских бизнесменов, желающих работать с Россией. Наверняка отмечали особенности местного бизнеса, в чем они заключаются?
- Со стороны может казаться, что бизнес в России строится спонтанно, бессистемно. На самом деле, система есть, ее надо научиться понимать. И быть готовым к тому, что на любой проект потребуется дополнительный год по сроку исполнения и дополнительные средства по финансированию. А вообще, еще до того как начать налаживать контакты - особенно если это бизнес всерьез и надолго, - я советую заняться изучением русской истории, культуры: только так можно познать русский менталитет.
Другая особенность российского бизнеса - личные связи. В Корее неважно, знакомы вы или нет: есть контракт, который надо выполнять. В России все строится на личных отношениях. Но это не всегда плохо. Если ты станешь своему русскому компаньону другом - он сделает даже больше того, что в его силах. Поговорка про последнюю рубаху до сих пор верна.
- А чем питерцы отличаются от дальневосточников?
- На Дальнем Востоке много приезжих, и отношение к региону как к временному месту проживания чувствуется.
- А перемены, которые произошли во Владивостоке с саммитом, ощущаете?
- Конечно, позитивная динамика чувствуется. Но только время покажет, насколько эффективно будет край использовать появившиеся ресурсы. Самосознание горожан также начинает меняться. Когда четыре года назад я приехал во Владивосток - поражался самобичеванию: все плохо, будущего нет, дороги не достроят, мосты не сойдутся. Это неверие очень удивляло. Сегодня ситуация меняется, и новые мосты, дороги, оперный театр, Фетисов-холл должны стать не только новыми символами Владивостока, но и стимулами, позволяющими поверить в то, что если в край вкладывается столько средств, значит, не все так плохо, значит, у него есть будущее!
- Сегодня много говорится о продвижении туристических возможностей Приморья на внешних рынках. Вы решаете аналогичные задачи, продвигая туристический потенциал Республики Корея. На что, на ваш взгляд, следует делать упор краю?
- У Приморья богатейшие возможности в плане экологического туризма и активного отдыха. И это может стать одной из фишек, особенно если делать это с минимальным вмешательством в природу, не нанося ей ущерба, - например, устраивать не автомобильные или автобусные туры, а велосипедные. Хорошо пойдут рыбалка и охота на просторах Уссурийской тайги, организованные на легальных условиях, с полным пакетом сопутствующих услуг.
Кроме того, ближайшие соседи - корейцы и китайцы - с удовольствием отправятся в туры по следам бохайской культуры, ведь когда-то в Приморье жили наши предки, и прошлое государства Бохай (по-корейски - Бальхэ) рассматривается и изучается в этих странах как часть истории государства.
- А если бы лично к вам приехали корейские гости, куда бы их повезли?
- На видовую площадку у «Орлиного гнезда», обновленную набережную, по мостам, а летом - обязательно на море, в сторону Находки. К счастью, сегодня легко спланировать любой маршрут, проще добраться в любую точку, включая пригород. И уже сложно поверить, что еще недавно этой возможности не было: и город, и подъезды к нему тонули в бесконечных пробках.
- Есть что-то, чего вам не хватает во Владивостоке?
- Моих питерских и московских друзей. Во Владивостоке замечательные люди, я обзавелся хорошими приятелями, но все же близкие друзья остались там.
- А в Корею вернуться хотите?
- Пока таких планов нет: у меня много работы во Владивостоке, не все цели достигнуты. А потом, конечно, с удовольствием вернусь домой, хочется, чтобы и дети прочувствовали родину своего отца так же хорошо, как и я - Россию.
Татьяна СУШЕНЦОВА, "Дальневосточный капитал"
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