|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 04 Августа, 08:10 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Приморский театр оперы и балета стал новым символом Владивостока
Ввод в эксплуатацию современного здания театра у знаменитого Золотого моста стал достойным эхом саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, пишет региональный журнал "Дальневосточный капитал".
Честно говоря, не верится, что еще три года назад на его месте стояли пара ветхих бараков и несколько старых частных домов. Оригинальная конструкция театра с необычным стеклянным фасадом очень органично вписалась в новый облик мыса Чуркин. По признанию генерального директора инвестиционно-строительной компании «Аркада» Евгения БАХТЕЕВА, за сорок с лишним лет работы в строительстве у него не было столь грандиозного, технически сложного и в то же время интересного объекта.
Масштабы нового символа Приморья действительно внушительны: общая площадь 35 тыс. кв. м, 7 надземных этажей и 2 подземных, два зала – на 1 500 и 300 мест. Для артистов предусмотрены комфортные гримерные (в т.ч. и VIP-уровня), для зрителей – бары, кофейные зоны и туалетные комнаты, причем на каждом этаже. А особенность стеклянного фасада – атриума – позволит и тем, и другим еще и в полной мере насладиться панорамными видами на Золотой Рог и центр приморской столицы.
Театр открылся постановкой знаменитой оперы Петра ЧАЙКОВСКОГО «Евгений Онегин». В том большая заслуга художественного руководителя нового театра – и дирижера премьерного спектакля – Антона ЛУБЧЕНКО. А ведь собственная труппа была сформирована буквально за полгода. И какая!
Зрители в этом убедились с первых звуков, поднявшихся из оркестровой ямы, с первой ноты сопрано, прозвучавшего со сцены.
Елена БЕЛЬЦЕВА, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
- XVI кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" покажет во Владивостоке более 1000 картин
- Найти вдохновение на "краю" земли
- Море Приморья готово к приему туристов
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- Прикосновение к Северу
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Pacific Russia Food: кухня "на экспорт"
- Владивосток намерен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики
- Приморье лидирует по пятизвездному статусу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.