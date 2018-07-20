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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Елена Жаданова: Дальневосточники - особая порода
Город вечного фитнеса
- Решение о переезде я приняла быстро, что стало неожиданностью даже для меня самой, и уже спустя три недели с момента поступления предложения была во Владивостоке. В Москве стояла невыносимая жара, здесь же мне обещали солнце, море, легкий бриз, однако вместо этого меня ждали дожди, туманы и высокая влажность в воздухе. Физически переносить такую погоду было, признаюсь, непросто. А затем наступила осень - и тут-то солнце, наконец, проявилось в полной мере. А потом зима - и снова море солнца! Это было непривычно и очень здорово по сравнению с московскими зимами - серыми и слякотными.
Во Владивостоке я уже была прежде - в 2002 году, и тогда он очень сильно напомнил мне грузинские города, этакий дальневосточный Кутаиси. В 2013-м же я увидела его совсем другим - современным молодым мегаполисом. Только вот с дорогами в самом автомобилизированном городе России настоящая беда. В Москве я сама водила машину, здесь же езжу с водителем: не могу пока привыкнуть ни к особенностям местного вождения, ни к крутым подъемам-спускам, ни к узким дворам, в которых сложно развернуться. Также поначалу меня очень удивило обилие внедорожников, потом поняла: это вынужденная необходимость, вызванная плохими дорогами (говорят, раньше они были еще хуже, а зимой совсем не чистились), которая со временем переросла в привычку. Кстати, женщины здесь водят лучше, чем в центральной части России! И это тоже особенность приморской столицы.
Благодаря необычному ландшафту Владивосток - город вечного фитнеса. Тем, кто готов ходить пешком, никаких спортивных клубов не надо. Мне нравится гулять по городу, правда, ради этого пришлось расстаться с некогда любимыми шпильками, заменив их на устойчивый каблук.
А еще с переездом в моем лексиконе появились новые слова: кукумария, трубач, трепанг… Обилие морепродуктов радует, особенно свежевыловленных. Если же говорить о том, чего мне не хватает, то в бытовом плане это касается некоторых продуктов и напитков, к которым привыкла в Москве.
Проблема - сервис
Самая большая проблема Владивостока и других дальневосточных городов - это сервис. И это касается всего: отелей, магазинов, точек питания… Высокая стоимость продукта или услуги не является залогом качества. Вина лежит исключительно на владельцах бизнеса, открывающих свои заведения в расчете на «сойдет и так, все равно не разберутся». Особенно часто с этим сталкиваешься в ресторанах, наблюдая откровенную подмену продуктов и напитков, плохую подачу, некомпетентность, лень, а то и откровенное хамство официантов… На этом фоне те владельцы и шеф-повара, что честно, с душой делают свое дело, заслуживают глубочайшего уважения.
Другая проблема - это, мягко говоря, странный график работы торговых центров. Закрываться в 7-8 вечера - это нонсенс. Неужели их владельцы не понимают, что теряют деньги? А бедные женщины из-за этого находятся в режиме советского времени: в обед надо купить все! Да и выходные в результате посвящаются не отдыху, а бесконечному шопингу. Это же касается и работы ряда учреждений. Я, например, не знаю в Москве ни одного банка, который бы закрывался раньше 21.00. Потому что там все строится вокруг клиента. Здесь же до сих пор клиент должен подстраиваться под работу торговых сетей, финансовых и прочих учреждений.
Здравый эгоизм - во благо
Темп жизни главным образом влияет на ее формат. В Приморье, да и на Дальнем Востоке в целом, он, конечно, менее динамичный, чем в Москве. Именно поэтому здесь намного более выражены и семейные ценности, и классическая роль женщины. И с этим приходится считаться компаниям сегмента B2C.
Когда я начала работать в «Ратимире», мне надо было понять потребительский инсайт: чем руководствуются наши покупатели, к чему стремятся, в чем нуждаются. Для этого я даже встала за прилавок нашей фирменной точки на одной из ярмарок. И поняла, почему на Дальнем Востоке потребление полуфабрикатов занимает всего 4%. (Я уже не говорю о нише готовых обедов для дома, которая, судя по всему, еще долго будет свободной.) Лейтмотив следующий: если я покупаю полуфабрикаты - я плохая хозяйка. В Москве же, с ее бешеным ритмом жизни и бесконечными пробками, так никто не считает, поскольку времени на готовку элементарно нет, а выбор качественных полуфабрикатов весьма большой. Но это вовсе не значит, что надо отказаться от готовки полностью. Я сама люблю поэкспериментировать на кухне, но делаю это лишь при наличии желания и времени. Приготовление пищи должно быть не выматывающей необходимостью, а удовольствием, лишь в этом случае от потраченного на этот процесс времени будет толк. С этим связана и моя большая мечта - открыть во Владивостоке кулинарную школу, где будут давать мастер-классы лучшие местные шеф-повара и приезжие звезды, грамотные сомелье, профессионалы в области гастрономического этикета…
Другой момент: на Дальнем Востоке плохо работают сети бытовой техники, в т. ч. федеральные. Сейчас такое количество «помощников» на кухне, облегчающих жизнь, но за редким исключением они продвигаются на дальневосточном рынке очень слабо.
А главное, на Дальнем Востоке пока не работает концепция: я лучше сэкономлю время и потрачу его на занятия с детьми (займусь собой, уделю время мужу и т. д.), чем буду самоотверженно нести едва ли не круглосуточную вахту на кухне. Хотя, согласитесь, здравый эгоизм - качество очень хорошее. Но я не сомневаюсь, что это явление временное. Помните, какую революцию в сознании российских женщин произвел гениальный, на мой взгляд, ролик «Ты женщина, а не посудомойка!». Я не один год проработала на рынке бытовой техники и хорошо помню, как долго не получалось у зарубежных производителей посудомоечных машин закрепиться в России. Их продукция была абсолютно «мертвым» продуктом. И дело вовсе не в маленьких кухнях (решение есть под любую площадь), а в посыле, исходящем от хозяек: «Что, я три тарелки сама не вымою?» И только когда появился этот знаменитый ролик, женское сознание стало меняться, а посудомоечные машины наконец-то начали продаваться.
Дальневосточницы - настоящие хранительницы домашнего очага. И это здорово. (В то время как в крупных мегаполисах женщины настолько self made woman, что живут по принципу «я слишком себя люблю, чтобы ущемлять в чем бы то ни было».) Но нужно учиться отличать действительно важные вещи от второстепенных, а освободившееся время тратить, например, на то, чтобы лишние пару часов побыть с ребенком, сходить семьей в театр или побаловать себя приятной процедурой в салоне. Близкие от этого только выиграют.
Здоровый авантюризм - подспорье бизнесу
Портовый дух города накладывает свой отпечаток на жителей. Здоровый авантюризм просто витает в воздухе! Возможно, поэтому у владивостокцев очень развита предпринимательская жилка? Я восхищаюсь тем, насколько уверенно и бесстрашно здесь люди ввязываются в бизнес, особенно молодежь. Вызывает уважение (и одновременно радует) и то, какой процент среди владельцев бизнеса приходится на женщин. Другое дело, что представители деловой среды здесь более закрыты. Я долго к этому привыкала. (А ведь чем больше люди раскрываются навстречу друг другу, тем лучше работает бизнес. И наоборот, когда ты застегнут на все пуговицы, ты боишься ошибиться. А когда ты этого боишься - 100% ошибаешься.) Но зато, когда тебе начинают доверять, ты получаешь в ответ такое человеческое тепло! И это дорогого стоит. Не хочу загадывать, насколько долго я задержусь на Дальнем Востоке, но то, что он никогда уже не будет для меня чужим, знаю наверняка.
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