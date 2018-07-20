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18 Декабря 2014, 19:02 | Вкус жизни

Елена Жаданова: Дальневосточники - особая порода

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам компании "Ратимир" Елена ЖАДАНОВА приехала во Владивосток из Москвы 1,5 года назад. "Дальневосточный капитал" попросил ее поделиться своими ощущениями по поводу того, какие мы, дальневосточники. Ведь взгляд со стороны всегда интересен.

Город вечного фитнеса

- Решение о переезде я приняла быстро, что стало неожиданностью даже для меня самой, и уже спустя три недели с момента поступления предложения была во Владивостоке. В Москве стояла невыносимая жара, здесь же мне обещали солнце, море, легкий бриз, однако вместо этого меня ждали дожди, туманы и высокая влажность в воздухе. Физически переносить такую погоду было, признаюсь, непросто. А затем наступила осень - и тут-то солнце, наконец, проявилось в полной мере. А потом зима - и снова море солнца! Это было непривычно и очень здорово по сравнению с московскими зимами - серыми и слякотными.

Во Владивостоке я уже была прежде - в 2002 году, и тогда он очень сильно напомнил мне грузинские города, этакий дальневосточный Кутаиси. В 2013-м же я увидела его совсем другим - современным молодым мегаполисом. Только вот с дорогами в самом автомобилизированном городе России настоящая беда. В Москве я сама водила машину, здесь же езжу с водителем: не могу пока привыкнуть ни к особенностям местного вождения, ни к крутым подъемам-спускам, ни к узким дворам, в которых сложно развернуться. Также поначалу меня очень удивило обилие внедорожников, потом поняла: это вынужденная необходимость, вызванная плохими дорогами (говорят, раньше они были еще хуже, а зимой совсем не чистились), которая со временем переросла в привычку. Кстати, женщины здесь водят лучше, чем в центральной части России! И это тоже особенность приморской столицы.

Благодаря необычному ландшафту Владивосток - город вечного фитнеса. Тем, кто готов ходить пешком, никаких спортивных клубов не надо. Мне нравится гулять по городу, правда, ради этого пришлось расстаться с некогда любимыми шпильками, заменив их на устойчивый каблук.

А еще с переездом в моем лексиконе появились новые слова: кукумария, трубач, трепанг… Обилие морепродуктов радует, особенно свежевыловленных. Если же говорить о том, чего мне не хватает, то в бытовом плане это касается некоторых продуктов и напитков, к которым привыкла в Москве.

Проблема - сервис

Самая большая проблема Владивостока и других дальневосточных городов - это сервис. И это касается всего: отелей, магазинов, точек питания… Высокая стоимость продукта или услуги не является залогом качества. Вина лежит исключительно на владельцах бизнеса, открывающих свои заведения в расчете на «сойдет и так, все равно не разберутся». Особенно часто с этим сталкиваешься в ресторанах, наблюдая откровенную подмену продуктов и напитков, плохую подачу, некомпетентность, лень, а то и откровенное хамство официантов… На этом фоне те владельцы и шеф-повара, что честно, с душой делают свое дело, заслуживают глубочайшего уважения.

Другая проблема - это, мягко говоря, странный график работы торговых центров. Закрываться в 7-8 вечера - это нонсенс. Неужели их владельцы не понимают, что теряют деньги? А бедные женщины из-за этого находятся в режиме советского времени: в обед надо купить все! Да и выходные в результате посвящаются не отдыху, а бесконечному шопингу. Это же касается и работы ряда учреждений. Я, например, не знаю в Москве ни одного банка, который бы закрывался раньше 21.00. Потому что там все строится вокруг клиента. Здесь же до сих пор клиент должен подстраиваться под работу торговых сетей, финансовых и прочих учреждений.

Здравый эгоизм - во благо

Темп жизни главным образом влияет на ее формат. В Приморье, да и на Дальнем Востоке в целом, он, конечно, менее динамичный, чем в Москве. Именно поэтому здесь намного более выражены и семейные ценности, и классическая роль женщины. И с этим приходится считаться компаниям сегмента B2C.

Когда я начала работать в «Ратимире», мне надо было понять потребительский инсайт: чем руководствуются наши покупатели, к чему стремятся, в чем нуждаются. Для этого я даже встала за прилавок нашей фирменной точки на одной из ярмарок. И поняла, почему на Дальнем Востоке потребление полуфабрикатов занимает всего 4%. (Я уже не говорю о нише готовых обедов для дома, которая, судя по всему, еще долго будет свободной.) Лейтмотив следующий: если я покупаю полуфабрикаты - я плохая хозяйка. В Москве же, с ее бешеным ритмом жизни и бесконечными пробками, так никто не считает, поскольку времени на готовку элементарно нет, а выбор качественных полуфабрикатов весьма большой. Но это вовсе не значит, что надо отказаться от готовки полностью. Я сама люблю поэкспериментировать на кухне, но делаю это лишь при наличии желания и времени. Приготовление пищи должно быть не выматывающей необходимостью, а удовольствием, лишь в этом случае от потраченного на этот процесс времени будет толк. С этим связана и моя большая мечта - открыть во Владивостоке кулинарную школу, где будут давать мастер-классы лучшие местные шеф-повара и приезжие звезды, грамотные сомелье, профессионалы в области гастрономического этикета…

Другой момент: на Дальнем Востоке плохо работают сети бытовой техники, в т. ч. федеральные. Сейчас такое количество «помощников» на кухне, облегчающих жизнь, но за редким исключением они продвигаются на дальневосточном рынке очень слабо.

А главное, на Дальнем Востоке пока не работает концепция: я лучше сэкономлю время и потрачу его на занятия с детьми (займусь собой, уделю время мужу и т. д.), чем буду самоотверженно нести едва ли не круглосуточную вахту на кухне. Хотя, согласитесь, здравый эгоизм - качество очень хорошее. Но я не сомневаюсь, что это явление временное. Помните, какую революцию в сознании российских женщин произвел гениальный, на мой взгляд, ролик «Ты женщина, а не посудомойка!». Я не один год проработала на рынке бытовой техники и хорошо помню, как долго не получалось у зарубежных производителей посудомоечных машин закрепиться в России. Их продукция была абсолютно «мертвым» продуктом. И дело вовсе не в маленьких кухнях (решение есть под любую площадь), а в посыле, исходящем от хозяек: «Что, я три тарелки сама не вымою?» И только когда появился этот знаменитый ролик, женское сознание стало меняться, а посудомоечные машины наконец-то начали продаваться.

Дальневосточницы - настоящие хранительницы домашнего очага. И это здорово. (В то время как в крупных мегаполисах женщины настолько self made woman, что живут по принципу «я слишком себя люблю, чтобы ущемлять в чем бы то ни было».) Но нужно учиться отличать действительно важные вещи от второстепенных, а освободившееся время тратить, например, на то, чтобы лишние пару часов побыть с ребенком, сходить семьей в театр или побаловать себя приятной процедурой в салоне. Близкие от этого только выиграют.

Здоровый авантюризм - подспорье бизнесу

Портовый дух города накладывает свой отпечаток на жителей. Здоровый авантюризм просто витает в воздухе! Возможно, поэтому у владивостокцев очень развита предпринимательская жилка? Я восхищаюсь тем, насколько уверенно и бесстрашно здесь люди ввязываются в бизнес, особенно молодежь. Вызывает уважение (и одновременно радует) и то, какой процент среди владельцев бизнеса приходится на женщин. Другое дело, что представители деловой среды здесь более закрыты. Я долго к этому привыкала. (А ведь чем больше люди раскрываются навстречу друг другу, тем лучше работает бизнес. И наоборот, когда ты застегнут на все пуговицы, ты боишься ошибиться. А когда ты этого боишься - 100% ошибаешься.) Но зато, когда тебе начинают доверять, ты получаешь в ответ такое человеческое тепло! И это дорогого стоит. Не хочу загадывать, насколько долго я задержусь на Дальнем Востоке, но то, что он никогда уже не будет для меня чужим, знаю наверняка.  

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.

Теги: ощущение  Ратимир 


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