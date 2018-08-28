Полина Мансурова: Эффективной публичности можно научить

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 25 Сентября, 21:42 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 77 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
25.09 |
В Приморье появится первый на Дальнем Востоке лагерь автокемпинга для туристов
25.09 |
"Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
25.09 |
Сахалин укрепляет связи с "Мицубиси Корпорейшн"
25.09 |
В Южно-Сахалинске начала работу конференция "Нефть и газ Сахалина"
25.09 |
Приморский вуз откроет представительство в Ханойском государственном университете
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
19 Мая 2015, 19:15 | Вкус жизни

Полина Мансурова: Эффективной публичности можно научить

Полина МАНСУРОВА - в прошлом известная приморская телеведущая, журналист, победительница в номинации "Лучшая телеведущая" IV Премии "Женщина года" - в последние годы поменяла свое профессиональное амплуа и с головой окунулась во вторую профессию - психолога.

- До сих пор сталкиваюсь со стереотипом о том, что к психологу обращаются те, у кого с психикой не в порядке. Напротив, к нему приходят люди в норме, которым важно жить осознанной жизнью. А вот тем, что вне нормы, занимаются уже психотерапевты, - начинает разговор Полина.

- Журналистика, медийные мероприятия - это по-прежнему тот воздух, которым я дышу. В области психологии я еще в начале пути, но твердо намерена идти по нему и дальше. Сначала это было больше хобби, затем я перевела его на профессиональные рельсы и с 2011 года стала заниматься индивидуальным консультированием, параллельно осваивая различные прикладные дисциплины: НЛП, транзактный анализ, психодраму, телесно-ориентированную терапию…

Открывая кабинет психолога, я поначалу ориентировалась на женскую аудиторию. В партнерстве с коллегой открыла клуб «Богиня», где мы занимались поиском ресурса для женщины. Параллельно пробовала себя в разных областях, в т. ч. в семейном и личностном консультировании, но постепенно выпестовалось то направление, которое пришлось мне особенно по душе и к тому же совпало с образованием и журналиста, и психолога. Я сфокусировалась на подготовке к эффективной публичности.

- То есть круг ваших клиентов - это те, кто ориентирован на продвижение в политику, органы власти, общественные организации?

- Вовсе нет. Публичность - это не обязательно сцена. Помимо руководителей ко мне приходят и менеджеры, работающие с клиентами, и начальники отделов, и т. д. Сегодня, в кризис, это особенно важно - замотивировать сотрудников, зажечь их своими идеями, заразить своей уверенностью в завтрашнем дне, - этому можно и нужно учиться. Кроме того, на успешность выступления влияет масса составляющих, начиная с места в аудитории и заканчивая рассадкой людей по отношению к вам, - и это я тоже объясняю на консультациях.

Публичность начинается уже с одного слушателя. Как воспринимает вас человек, что вы хотите ему сказать на самом деле, с чем пришли? Если с этим разобраться, проблем в общении не будет никогда. Мы часто сами ставим себе блоки, мешающие коммуникации. Неоднократно на съемках я наблюдала такие ситуации: серьезная компания, солидный руководитель-мужчина, пока ставятся камеры, он искрометно шутит, чувствует себя очень уверенно, но как только я направляю к нему микрофон - настолько теряется!

Или другая ситуация: человеку предстоит публичное выступление (пусть даже зачитать отчет о работе), ему дают готовый текст, написанный не им, и он никак не может с ним справиться: все потому, что ум написанное принимает, а сердце остается в стороне. И есть техники, помогающие решить проблему. Даже самый плохой текст можно «вытянуть», сделав его «вкусным» для аудитории.

И еще. Уделяя внимание душе, нужно не забывать о теле. Его обязательно нужно развивать, поскольку оно неразрывно связано с нашей психикой. Есть даже такое направление, как телесно-ориентированная терапия, где подразумевается, что телесные функции - неотъемлемая часть целостной личности. Наше тело впитывает все, что мы проживаем. Более того, медицина официально признала, что в основе 12 заболеваний лежит психосоматический импульс. И от того, как мы относимся к своему телу, развиваем его, слышим и расшифровываем его язык, зависит очень многое. И что как не спорт, физическая нагрузка этому способствуют!

- И поэтому среди ваших увлечений есть даже тайский бокс?

- Тайский бокс был очень давно (смеется), хотелось дать телу, мышцам новый опыт. Самые же любимые занятия - это йога и танцы. То, что дает не только нагрузку телу, но и отдохновение душе.

- От чего зависит результат работы психолога?

- От того, насколько человек сам готов работать над проблемой. То, что он взял от меня на консультации - это его личная ответственность, и он с этим делает то, что хочет. Поэтому всегда предупреждаю клиента: я занимаюсь вашей экологией, а свою работу вы будете делать затем сами. Если человек это принимает - мы работаем, если нет - ему лучше найти другого специалиста. Вообще, человеческий контакт между психологом и клиентом очень важен. Я отдаю себе отчет, что кому-то могу не нравиться, и это нормально. Также, если вижу во время первой консультации, что проблема клиента - не мой случай, ему требуется более глубокая консультация, например, психотерапевта, даю координаты тех специалистов, которым очень доверяю.

- Среди ваших клиентов немало мужчин. Не робеют перед умной, красивой, молодой женщиной?

- Дело в том, что энергии, которые я даю со сцены или экрана и на консультировании, абсолютно разные. Я уже не говорю о том, что никогда не веду прием с ярким макияжем, в броской одежде (это просто непрофессионально). На консультации я резонирую с состоянием клиента.

- С какими запросами чаще всего приходят сегодня?

- Казалось бы, в кризис актуальны запросы, связанные с финансами (и они есть), но в основном клиентов волнуют отношения - между партнерами, в семье, в социуме. И, конечно, эффективная публичность.

- Некоторое время назад вы уехали в Санкт-Петербург, но потом все же вернулись…

- Действительно, я пробовала свои силы в этом городе, были мысли о перемене места жительства, но, прожив там год, я поняла, что хочу обратно, в Приморье. Питер для меня - это живой и любимый город, который всегда будет манить меня, и я с удовольствием буду приезжать туда в гости. Но жить мне там не хочется. Только на расстоянии я поняла, какой же уникальный город наш Владивосток. Его инфраструктура постоянно развивается, чего стоит театр оперы и балета - один из лучших в стране! При этом у нас можно назначить 5-6 деловых встреч в день и все успеть. Да, есть пробки, но не критичные, как в мегаполисах.

А насколько красив наш город! Его «мимика» не застывшая: поднялся на сопку - один вид, спустился - другой. Все построено на стыке противоречий и при этом так самобытно и гармонично! Обожаю нашу Миллионку - уходящую натуру, которая очень интересно оттеняет город и подчеркивает его неповторимое очарование.

Поэтому сегодня я искренне не понимаю, зачем уезжать из Владивостока. Путешествовать по миру, по стране можно и отсюда. Хочешь делать бизнес на всю Россию - пожалуйста, и примеры успешных в этом смысле компаний, с местными корнями, уже есть. И потом, человек всегда живет локально: в своем микрорайоне, в своем дворе, в своем подъезде, со своими соседями… И даже переехав в многомиллионный мегаполис, будет жить также локально, находя успокоение в родных стенах, в привычном окружении.

- Как вам кажется, вы окончательно ушли в психологическое консультирование? Обратно на телевидение не тянет?

- Порой еще как тянет! Все телевизионщики меня поймут. Но пока мне очень интересно идти той дорогой, что я выбрала. Я люблю людей, мне нравится смотреть им в глаза, видеть, как меняется взгляд, понимать, что от нашей беседы есть толк... Правда, я получаю от консультирования такое удовольствие! К тому же я постоянно учусь каким-то новым прикладным дисциплинам, и мне это безумно нравится. Вот сейчас заканчиваю обучение по транзактному анализу, а это целый спектр новых возможностей, и, не исключаю, к осени это найдет очень интересное воплощение. 

Татьяна Сушенцова.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.

 

Теги: психология  тренинги 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика