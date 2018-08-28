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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 25 Сентября, 21:42 |
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Полина Мансурова: Эффективной публичности можно научить
- До сих пор сталкиваюсь со стереотипом о том, что к психологу обращаются те, у кого с психикой не в порядке. Напротив, к нему приходят люди в норме, которым важно жить осознанной жизнью. А вот тем, что вне нормы, занимаются уже психотерапевты, - начинает разговор Полина.
- Журналистика, медийные мероприятия - это по-прежнему тот воздух, которым я дышу. В области психологии я еще в начале пути, но твердо намерена идти по нему и дальше. Сначала это было больше хобби, затем я перевела его на профессиональные рельсы и с 2011 года стала заниматься индивидуальным консультированием, параллельно осваивая различные прикладные дисциплины: НЛП, транзактный анализ, психодраму, телесно-ориентированную терапию…
Открывая кабинет психолога, я поначалу ориентировалась на женскую аудиторию. В партнерстве с коллегой открыла клуб «Богиня», где мы занимались поиском ресурса для женщины. Параллельно пробовала себя в разных областях, в т. ч. в семейном и личностном консультировании, но постепенно выпестовалось то направление, которое пришлось мне особенно по душе и к тому же совпало с образованием и журналиста, и психолога. Я сфокусировалась на подготовке к эффективной публичности.
- То есть круг ваших клиентов - это те, кто ориентирован на продвижение в политику, органы власти, общественные организации?
- Вовсе нет. Публичность - это не обязательно сцена. Помимо руководителей ко мне приходят и менеджеры, работающие с клиентами, и начальники отделов, и т. д. Сегодня, в кризис, это особенно важно - замотивировать сотрудников, зажечь их своими идеями, заразить своей уверенностью в завтрашнем дне, - этому можно и нужно учиться. Кроме того, на успешность выступления влияет масса составляющих, начиная с места в аудитории и заканчивая рассадкой людей по отношению к вам, - и это я тоже объясняю на консультациях.
Публичность начинается уже с одного слушателя. Как воспринимает вас человек, что вы хотите ему сказать на самом деле, с чем пришли? Если с этим разобраться, проблем в общении не будет никогда. Мы часто сами ставим себе блоки, мешающие коммуникации. Неоднократно на съемках я наблюдала такие ситуации: серьезная компания, солидный руководитель-мужчина, пока ставятся камеры, он искрометно шутит, чувствует себя очень уверенно, но как только я направляю к нему микрофон - настолько теряется!
Или другая ситуация: человеку предстоит публичное выступление (пусть даже зачитать отчет о работе), ему дают готовый текст, написанный не им, и он никак не может с ним справиться: все потому, что ум написанное принимает, а сердце остается в стороне. И есть техники, помогающие решить проблему. Даже самый плохой текст можно «вытянуть», сделав его «вкусным» для аудитории.
И еще. Уделяя внимание душе, нужно не забывать о теле. Его обязательно нужно развивать, поскольку оно неразрывно связано с нашей психикой. Есть даже такое направление, как телесно-ориентированная терапия, где подразумевается, что телесные функции - неотъемлемая часть целостной личности. Наше тело впитывает все, что мы проживаем. Более того, медицина официально признала, что в основе 12 заболеваний лежит психосоматический импульс. И от того, как мы относимся к своему телу, развиваем его, слышим и расшифровываем его язык, зависит очень многое. И что как не спорт, физическая нагрузка этому способствуют!
- И поэтому среди ваших увлечений есть даже тайский бокс?
- Тайский бокс был очень давно (смеется), хотелось дать телу, мышцам новый опыт. Самые же любимые занятия - это йога и танцы. То, что дает не только нагрузку телу, но и отдохновение душе.
- От чего зависит результат работы психолога?
- От того, насколько человек сам готов работать над проблемой. То, что он взял от меня на консультации - это его личная ответственность, и он с этим делает то, что хочет. Поэтому всегда предупреждаю клиента: я занимаюсь вашей экологией, а свою работу вы будете делать затем сами. Если человек это принимает - мы работаем, если нет - ему лучше найти другого специалиста. Вообще, человеческий контакт между психологом и клиентом очень важен. Я отдаю себе отчет, что кому-то могу не нравиться, и это нормально. Также, если вижу во время первой консультации, что проблема клиента - не мой случай, ему требуется более глубокая консультация, например, психотерапевта, даю координаты тех специалистов, которым очень доверяю.
- Среди ваших клиентов немало мужчин. Не робеют перед умной, красивой, молодой женщиной?
- Дело в том, что энергии, которые я даю со сцены или экрана и на консультировании, абсолютно разные. Я уже не говорю о том, что никогда не веду прием с ярким макияжем, в броской одежде (это просто непрофессионально). На консультации я резонирую с состоянием клиента.
- С какими запросами чаще всего приходят сегодня?
- Казалось бы, в кризис актуальны запросы, связанные с финансами (и они есть), но в основном клиентов волнуют отношения - между партнерами, в семье, в социуме. И, конечно, эффективная публичность.
- Некоторое время назад вы уехали в Санкт-Петербург, но потом все же вернулись…
- Действительно, я пробовала свои силы в этом городе, были мысли о перемене места жительства, но, прожив там год, я поняла, что хочу обратно, в Приморье. Питер для меня - это живой и любимый город, который всегда будет манить меня, и я с удовольствием буду приезжать туда в гости. Но жить мне там не хочется. Только на расстоянии я поняла, какой же уникальный город наш Владивосток. Его инфраструктура постоянно развивается, чего стоит театр оперы и балета - один из лучших в стране! При этом у нас можно назначить 5-6 деловых встреч в день и все успеть. Да, есть пробки, но не критичные, как в мегаполисах.
А насколько красив наш город! Его «мимика» не застывшая: поднялся на сопку - один вид, спустился - другой. Все построено на стыке противоречий и при этом так самобытно и гармонично! Обожаю нашу Миллионку - уходящую натуру, которая очень интересно оттеняет город и подчеркивает его неповторимое очарование.
Поэтому сегодня я искренне не понимаю, зачем уезжать из Владивостока. Путешествовать по миру, по стране можно и отсюда. Хочешь делать бизнес на всю Россию - пожалуйста, и примеры успешных в этом смысле компаний, с местными корнями, уже есть. И потом, человек всегда живет локально: в своем микрорайоне, в своем дворе, в своем подъезде, со своими соседями… И даже переехав в многомиллионный мегаполис, будет жить также локально, находя успокоение в родных стенах, в привычном окружении.
- Как вам кажется, вы окончательно ушли в психологическое консультирование? Обратно на телевидение не тянет?
- Порой еще как тянет! Все телевизионщики меня поймут. Но пока мне очень интересно идти той дорогой, что я выбрала. Я люблю людей, мне нравится смотреть им в глаза, видеть, как меняется взгляд, понимать, что от нашей беседы есть толк... Правда, я получаю от консультирования такое удовольствие! К тому же я постоянно учусь каким-то новым прикладным дисциплинам, и мне это безумно нравится. Вот сейчас заканчиваю обучение по транзактному анализу, а это целый спектр новых возможностей, и, не исключаю, к осени это найдет очень интересное воплощение.
Татьяна Сушенцова.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
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