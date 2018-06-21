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Четверг| 05 Июля, 05:47 |
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Станут ли охотугодья Приморского края привлекательным турпродуктом?
«Охота на овсах» и другие пристрастия
Но большую часть квоты на копытных охотпользователи оставляют на осень, когда проводится охота «на реву», с 1 ноября по 15 января. Как считают любители такого отдыха, эта охота более динамичная, эмоциональная, охота, при которой состязаются знания, выносливость и умения человека и инстинкты дикого зверя. А с 1 августа начнется охота на медведей (бурого и белогрудого), она продлится до 30 ноября.
Старт охоты на кабана приходится на конец июля - август, когда начинается созревание овса, зерно наливается «молочком». В этот период проводится так называемая «охота на овсах» - на кормовых полях, куда выходит кабан. Она, как правило, организуется под присмотром егерей, чтобы исключить несчастные случаи и не допустить перестрела животных.
А вот осенняя охота на пернатых начинается в зависимости от погодных условий. Как правило, с четвертой субботы августа либо с первой субботы сентября. С 15 октября в угодья выйдут охотники на фазана, в это время его птенцы уже не отличаются от взрослой птицы.
По данным департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, площадь региона составляет 16 млн га, при этом на охотничьи угодья приходится около 13,5 млн га. Как считает директор департамента Владимир ВАСИЛЬЕВ, огромный эксплуатационный потенциал нашего региона позволяет успешно развивать здесь любительскую и промысловую охоту, спортивно-охотничий и научно-познавательный туризм.
Большая часть охотничьих угодий края закреплена за различными юридическими лицами, на которых возложены обязанности по их содержанию. По словам заместителя директора департамента Алексея СУРОВОГО, в распоряжении 100 юридических лиц находится около 130 охотничьих хозяйств. Площадь охотхозяйств варьируется от 7 тыс. га до 1,4 млн га. Самой большой площадью угодий в 1352 тыс. га обладает охотничье хозяйство территориально-соседской общины коренных малочисленных народов «Тигр» в Пожарском районе.
- Всех охотников, думаю, можно разделить на несколько категорий, - рассказывает Владимир Васильев. - Прежде всего, это люди, для которых охота является основой и источником существования, жители таежных северных районов. Другая категория - те, для которых охота - удовольствие и отдых. И, наконец, люди, для которых охота является демонстрацией их статуса. У них есть охотничий билет, есть оружие, но этим все в основном и ограничивается. Из 60 тысяч охотников края около 10 тысяч - те, кто относится к диванным охотникам, их охотничий билет лежит в сейфе до того момента, когда нужно будет перерегистрировать оружие.
Прикормить медведя
Многие в Приморье считают, что охота может стать еще одной туристической фишкой региона. В департаменте поддерживают это направление, знают хозяйства, которые уже пытались принимать туристов, но считают, что здесь край лишь в начале пути.
- В хозяйствах должна быть соответствующая инфраструктура, чтобы принимать иностранных гостей. Это наш охотник неприхотлив и способен сам себе создать в тайге все необходимые условия, а иностранцу все-таки нужен определенный уровень комфорта, - делится мнением Владимир Васильев. - Знаю, что приемом наших и иностранных туристов занимались охотничьи хозяйства Ольгинского района «Южная долина», «Чин-сан». Однако пока это все-таки единичные случаи. И проблема не только в бытовых условиях (здесь, кстати говоря, есть определенные подвижки, и уже появились крепкие охотничьи хозяйства с хорошими бытовыми условиями размещения), но и в особенностях нашего законодательства, например провоз иностранцами своего оружия становится проблемой. Узнав об этом, они предпочитают выбирать для охоты другие страны.
Опытом организации охоты на медведя для известного японского писателя и фотографа поделилась директор турфирмы «Ольга» Ольга ВАСИНА. Среди сложностей, которые пришлось предусмотреть, были не только отдаленный и дорогой перелет на вертолете, провоз иностранным охотником собственного оружия, но и, пожалуй, самое главное - гарантия того, что турист получит ожидаемый от поездки результат, а также сможет на законных основаниях вывезти свой охотничий трофей. Когда все договоренности с многочисленными партнерами и контролирующими органами были почти достигнуты, а медведь в одном из охотничьих хозяйств Тернейского района, можно сказать, прикормлен, японский гость, узнав о том, что во Владивостоке иногда отключают свет, отказался от поездки.
- Получив это сообщение, мы перекрестились. А я приняла решение, что наша турфирма не будет заниматься организацией охоты для иностранцев, - рассказала Ольга Васина. - Хотя не исключаю, что кому-то это удастся сделать. Необходимо тесное сотрудничество туристической компании и охотничьего хозяйства, каждый в цепочке услуг должен заниматься своим делом. Для нас же гораздо больший интерес представляет экологический туризм. Впрочем, и здесь есть свои «но». Если лет двадцать назад редкая группа наших туристов в Тернейском районе не встречалась с дикими оленями, то сегодня увидеть их в естественной среде обитания скорее большая редкость.
Тигр в объективе
Стоит ли Приморью ориентироваться на развитие трофейной охоты? Этот вопрос «Дальневосточный капитал» попросил прокомментировать заместителя генерального директора АНО «Центр «Амурский тигр» Сергея АРАМИЛЕВА.
- На мой взгляд, Приморский край с точки зрения трофейной охоты не очень перспективен, в первую очередь это связано с нашей отдаленностью. Например, тот же изюбрь кроме Приморья есть в Хабаровском крае, Забайкалье, Иркутской области… Поэтому я думаю, что для Приморского края первичным и важным является развитие экологического туризма, когда группы людей смогут приезжать и смотреть на те красоты, которые у нас есть. У нас созданы национальные парки, но, к сожалению, их инфраструктура пока не соответствует тому, чтобы достойно принимать гостей и на этом зарабатывать. Однако в принципе экологический туризм - это будущее нашего края, и при грамотном подходе у нас достаточно много возможностей для привлечения туристов со всего мира.
К этому мнению присоединился и координатор программ Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия Павел ФОМЕНКО:
- Понятно, что у потенциальных охотников есть интерес к нашему краю, но те виды животных, которые обитают на его территории, могут обитать в других местах, более привлекательных и близких. Приморье же должно привлекать людей тем природным комплексом, который мы имеем. Это уникальные кедрово-широколиственные леса, где ходит тигр, бродит леопард, есть два вида замечательных мишек: белогрудый и бурый. Упор в первую очередь нужно делать на экологический туризм. У нас был небольшой эксперимент, когда мы пригласили людей на фотоохоту на тигра. Приехали двое французов, мужчина и женщина, у них был медовый месяц. Понятно, что они были увлечены в основном собой, но тем не менее расставили фото-капканы и им удалось сфотографировать живого амурского тигра. То есть это абсолютно перспективная вещь, как раз то, чем нужно сейчас заниматься.
В этом смысле в Приморье есть прекрасные возможности. По словам Владимира Васильева, на территории края одних только наземных млекопитающих животных насчитывается почти 70 видов, в числе которых амурский тигр и дальневосточный леопард, гималайский и бурый медведи, уссурийский лось и горал.
Ирина БАРАННИК. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
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