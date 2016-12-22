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Загадки старого Тернея
Многие тернейцы знают, где находится Китайская крепость (так в моём детстве называли это сооружение, а другим она известна под названием каменная крепость), – напротив аэропорта. Она хорошо видна со старой телевизионной вышки. Крепость эта посещалась жителями и раньше, весьма популярна и сейчас. В 50-70 годах прошлого столетия здесь находили голубые стеклянные бусины.
Археологи назвали эту крепость «Шмырков Ключ», поскольку у подножия сопки находится исток ключа Шмыркова, впадающего с левой стороны в реку Серебрянку. Крепость находится на вершине сопки-гольца, которая окружена несколькими валами высотой от 6 до 7,5 метров с внешней стороны, сложенными из камня-плитняка без цементирующей связки. Она охраняла проход в долину и устье реки Серебрянки, и была построена в бохайское время в VII-X веках. Из всех сооружений, исследованных археологами в бассейне Серебрянки (четыре), эта крепость имеет самую сложную сеть валов и дорог и находится выше всех. Высота её находится в пределах 420 метров над уровнем моря.
Добраться из Тернея до неё можно двумя путями. Первый: проехав по дороге от Тернея в сторону Артёмово восемь километров, свернуть направо в сторону речки Серебрянки и по перекату перебраться на другой берег; перейти ключ Шмыркова и вдоль ключа подняться по довольно крутому склону в течение примерно часа. Второй: частично проехать на машине, частично идти по старой дороге вдоль Серебрянки по левому её берегу те же восемь километров, а дальше по ключу Шмыркова вверх.
Со слов очевидцев, которые не раз бывали на этой бохайской крепости, с неё открывается прекрасный панорамный вид. Видно устье Серебрянки, часть бухты, Терней, хорошо просматривается южный склон сопки, видно Артёмово и место слияния рек Заболоченной и Серебрянки (по старому – Туньши и Сицы). Здесь, на вершине ближайшей сопки, недалеко от места впадения реки Заболоченной в Серебрянку, был сооружён в те же бохайские времена оборонительный Г-образный вал высотой 30-40 см, хорошо просматриваемый с вершины крепости «Шмырков ключ».
Отсюда можно увидеть очень красивые багровые закаты солнца или далёкую бушующую грозу где-нибудь на побережье.
Ближе всех и доступней является городище «Мыс Страшный», расположенное на одноимённом мысу, замыкающем бухту Серебрянку (бывшую бухту Терней) с южной её стороны. К нему можно подойти, свернув с тропы на Малую бухточку влево, идя по гребню сопки. Это тропа на бывший маяк. Немного не доходя до вершины, присмотревшись внимательно, можно увидеть два ряда валов и рвов, которые тянутся вдоль склона и спускаются к обрывистым скалам мыса, упираясь в дорогу, идущую из Тернея через Медвежью падь к маяку.
На территории городища археологами обнаружена пятьдесят одна жилищная западина. Построено оно было в конце I тысячелетия до нашей эры в эпоху палеометалла на позднем этапе лидовской культуры для охраны входа в устье реки и бухту Серебрянку. Назначение его и жилое, и оборонительное. Археологи сделали вывод, что городище сгорело, и было покинуто в спешке, судя по оставленным вещам.
И четвёртое сооружение, крепость «Заболоченная», находится в бассейне реки Заболоченной (Туньша), притока Серебрянки.
Эта крепость, у которой есть второе название – «Алтарь», находится в 17 км от Тернея по левому борту долины реки Заболоченной на вершине каменной сопки-гольца. Вершина окружена каменистым валом овальной формы. Крепость была построена в бохайское время и выполняла сторожевые функции. Отсюда хорошо обозревается значительная часть долины реки Заболоченной
Известны легенды о целебности крепости. Она значительно повреждена кладоискателями, искавшими в ней «золотую бабу», после чего осталось много ям, похожих на окопы.
Бохайские легенды говорят о том, что когда-то очень давно, во II-I тысячелетиях до нашей эры, на современной территории Приморья было государство Шуби, которое называли Страной волшебных зеркал и Страной летающих людей. В Шуби изготавливали необычные зеркала, в которых можно было увидеть будущее. А золото добывали из недр вулкана, особое золото. Из такого золота, якобы, и сделали двухметровую «золотую бабу», которой поклонялись. Ещё легенды утверждают, что все люди Шуби ушли в подземный город, в царство шуби-птиц, и увезли с собой «сорок повозок, доверху загруженных золотом», вместе с «золотой бабой». Эти древние легенды не дают покоя чёрным кладоискателям, которые тратят на безуспешные поиски золота прошлых цивилизаций много усилий и времени.
На «Алтарь» можно добраться с кемпинга на Казаковском, расположенном в 15 километрах от Тернея. Идти до крепости часа три, не торопясь. Сначала по долине, перейдя через брод ключа Казаковский, затем надо пересечь два высохших русла. Путь лежит через кедрово-широколиственный лес, где растут огромные кедры. Здесь есть искусственный солонец, где можно встретить изюбрей.
Основное русло, которое надо преодолеть, находится под сопкой. Если воды немного, то перейти речку можно легко. Если воды много, надо искать выше перекат. И дальше начинается пологий длинный подъём на сопку, высота которой 295 метров над уровнем моря. Подойти к крепости незамеченным невозможно – каждый шаг по камням у подножия хорошо слышен наверху.
С крепости можно спуститься в избушку на Заболоченной, где раньше была небольшая ГЭС. Река здесь зажата крутыми обрывистыми каменистыми берегами, что создаёт прекрасные пейзажи. Отсюда в кемпинг можно вернуться на машине.
Археологами описаны четыре археологических памятника, расположенных в бассейне Серебрянки, но это не значит, что других здесь больше нет. Некоторые тернейцы, интересующиеся историей наших мест, знают их гораздо больше и утверждают, что жилое городище было и на территории современного Тернея. Жители по улице Ивановской и раньше, и сейчас на своих огородах иногда находят предметы быта людей тех далёких времён. В 50-х годах прошлого столетия в районе современного клуба дети раскопали старое захоронение с очень большим количеством разноцветных стеклянных бусин и металлических изделий. Многочисленная детвора растащила казавшиеся не особо примечательными сокровища по домам.
Но не все считают сооружения на вершинах сопок археологическими памятниками, в далёком прошлом выполнявшими оборонительные и сторожевые функции. И неспроста археологи упоминают о том, что ходят легенды о целебных свойствах крепости «Алтарь». Я сама слышала, как мои знакомые, побывавшие там, говорили о необыкновенном воздействии на них пребывания в крепости. Однозначно, им там было хорошо, они ощущали душевный подъём и прилив сил. Почему это происходит именно там? В крепости «Шмырков ключ» такого воздействия не наблюдается. Да, путешественники испытывают удовольствие от того, что они добрались до неё. Очень интересно побродить по валам, полюбоваться раскинувшейся вширь горной панорамой и долиной, покопаться в камнях – а вдруг что-нибудь попадётся любопытное, сохранившееся с тех далёких времён, какой-нибудь артефакт. Но о таком душевном подъёме, как в «Алтаре», здесь нет и речи.
Недавно мне представилась возможность познакомиться с интересным человеком, который хорошо знает крепость «Алтарь», бывал в Шмырковской крепости и нашёл на Туньше ещё кое-что интересное.
Недалеко от места впадения Фаты (Сигнальная) в Туньшу по левому её борту на вершине гольцовой сопки можно невооружённым глазом увидеть нагромождение камней.
Самой мне там ещё не пришлось побывать, но ксерокопию фотографии этого места мне видеть и рассмотреть довелось. Нагромождение состоит из двух каменных массивов. Один из них, больший по размерам, состоит из нескольких блоков, хорошо пригнанных друг к другу. Возможно, раньше это был целый блок, а потом под воздействием физического выветривания, он покрылся трещинами. Но, возможно, он был изначально собран из отдельных больших камней (кем?), как детские кубики. Две части блока напоминают по форме пирамиды.
Второй блок, поменьше, имеет пластину, изборождённую горизонтальными линиями, направленную в сторону первого блока. По словам знакомого, эта стрела направляет якобы космическую энергию на первый блок, именуемый им зеркалом, оттуда она попадает на линзу, а та направляет луч энергии в сторону крепости «Алтарь», которая хорошо просматривается с этой каменной россыпи. На «Алтаре» он нашёл место, куда приходит этот луч (я не спрашивала, как он это сделал, но это можно сделать с помощью обычного инструмента с визиром и засечь искомое место).
Вот такую систему усмотрел наш исследователь на двух гольцовых вершинах сопок. Он говорит, что бывать в «Храме» не всегда полезно, так как есть и неблагоприятные дни. В месяце четыре дня благоприятных, четыре неблагоприятных, говорит он, а в остальные дни ничего не происходит. И зависит это от определённых лунных дней. Негативная энергия может нарушить ауру человека, а значит, вредно сказаться на его здоровье. И наоборот – положительная энергия может поправить здоровье человека, сделать его энергичным и деятельным.
Исследователь сам испытал на себе необычное действие «Алтаря», когда был болен. Пошёл он туда по наитию, чувствуя, что ему надо именно туда. Ходя по камням внутри вала, он нашёл в углублении небольшой пятачок земли, заросший травой. Туда он и встал. И почувствовал, что ему стало легче. Так он ходил туда три раза через определённые промежутки времени. Возвращаясь после третьего раза, он буквально летел, не чувствуя земли под ногами. Болезнь отступила.
Исследователь говорит, что «Храм», «Алтарь» и «Шмырков ключ» – это части единой энергетической установки, которая связана с космической энергией. Создали эту установку очень давно люди, пришедшие с севера, уходя от наступающих ледников. С помощью таких установок они могли не только поправлять своё здоровье, но и перемещаться во времени и пространстве.
Наш исследователь считает, что эти памятники былого зодчества изначально использовались не для охраны и обороны окружающей местности. Это уже потом проживающие здесь аборигены могли воспользоваться ими в оборонительных целях.
Кстати, в крепости «Алтарь» археологами не было сделано никаких находок. Возможно, она была ритуальным местом, а не сторожевой крепостью. Ведь шаманы водились во все времена. Термин «шаман» распространён во многих языках мира. По одной из версий слово это имеет исконное тунгусо-маньчжурское происхождение и происходит от корня «са» – знать, «саман» — человек, любящий знания. Шаманом назывался человек, являвшийся посредником и избранником духов, обладавший способностью видеть иную, особую реальность и путешествовать в ней.
Людей, занимающихся исследованием загадочных аномальных явлений, немало. Многие наверняка с интересом читают в «Аргументах и фактах» статьи о научных экспедициях по всему миру путешественника профессора Эрнста Мулдашева. В одной из своих статей он рассказывает о менгирах – длинных каменных столбах, через которые пропускается особая энергия. Своего рода – это антенны Шамбалы, с помощью которых подземный мир наблюдает за нами. А в подземном мире в состоянии сомати находятся люди-гиганты, атланты и лемурийцы, ушедшие туда после катаклизма, называемым Малым Потопом, который произошёл на Земле 13000 лет назад.
Уфолог Валерий Уваров считает, что энергетические установки делают люди из параллельных миров Земли. Иногда они делают их в нашем мире. По его версии, Тунгусский метеорит был уничтожен такой установкой в воздухе.
Фото Виктора Чернышова (квадрокоптер), Галины Макаровой и Надежды Лабецкой.
Надежда ЛАБЕЦКАЯ.
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