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19 Декабря 2016, 19:30 | Вкус жизни

Бизнес-Клуб "Диалоги": Существует ли универсальная модель взаимодействия науки и бизнеса?

Так звучала тема 114-го заседания Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР, которое состоялось совместно с Дальневосточным отделением Российской академии наук.

Представители бизнес-сообщества и ученые мыслят разными категориями. Основной целью ученых является познание мира, сущности явлений и на этой основе производство инноваций, разработка новых продуктов и услуг. Для бизнеса главная цель – получение прибыли.

Однако без инноваций, без новых продуктов и услуг получать прибыль становится все труднее. Следовательно, в современном мире бизнесу и науке необходимо взаимодействие. Как сделать этот диалог эффективным и продуктивным? Есть ли универсальная модель для такого взаимодействия? Эти и другие вопросы были поставлены в повестку встречи.
–    Для того, чтобы сделать что-то великое, надо сделать смелый первый шаг, – красивой восточной мудростью открыл заседание Бизнес-Клуба Валентин СЕРГИЕНКО, председатель ДВО РАН. Академической науке есть что представить бизнес-сообществу. Так, у многих гостей вызвали интерес инновационные предложения Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, представленные в докладе его директора Юрия КУЛЬЧИНА.

Тихоокеанскому институту биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН (ТИБОХ) более 50 лет. Сегодня Институт выпускает активные субстанции лекарств по заказу ряда фармпредприятий в центральной части страны и с каждым годом расширяет эту деятельность. Кроме того, ТИБОХ выступает инициатором воссоздания в регионе фармацевтической промышленности. Создана концепция развития фармацевтического кластера. Также директор ТИБОХ Валентин СТОНИК отметил, что международные связи института могут быть использованы для привлечения иностранных инвесторов.

Большое внимание сегодня уделяется индустрии туризма, именно в этой области интеграция науки и бизнеса может быть наиболее эффективной. Создание археологического музея-заповедника на базе Краснояровского городища решит несколько задач: это и спасение уникального памятника археологии, и создание научного комплекса, и уникальный туристический объект для Дальнего Востока. Об этом рассказала Надежда АРТЕМЬЕВА, сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. А директор института Виктор ЛАРИН сделал акцент на том, что на научных разработках можно делать бизнес! «За инновациями будущее, вопрос только в том, насколько эффективно бизнес будет ими пользоваться», – отметил Виктор Лаврентьевич.

114-е заседание состоялось в Научно-образовательном комплексе ДВО РАН «Приморский океанариум». По словам его директора Вадима СЕРКОВА, за три месяца этот уникальный объект посетило более 200 000 человек. Сегодня, следуя общемировым тенденциям, бизнес-сообщество заинтересовано в развитии социально значимых проектов, поэтому вопрос взаимодействия с Океанариумом является актуальным.

– 114-е заседание Бизнес-Клуба – одно из самых ярких, это подтверждают и статусный состав спикеров, и место проведения, и актуальность затронутой темы. Мы сделали совместный первый шаг, приблизив интересы науки и бизнеса, впереди предстоит большая работа по развитию заданного диалога, которую мы продолжим на VI Международном экономическом бизнес-конгрессе в сентябре 2017 года, – подвела итог диалогу председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ.

Информационная поддержка заседания: Издательская компания «Золотой Рог», ГК «Время радио», журнал «Эffect», Туристско-информационный центр ПК, журнал «Автомир», РИА «Восток-Медиа», филиал ФГБУ «Редакция Российской газеты г. Владивосток», журнал «Welcome», бизнес-поисковик IPRIM.ru, журнал «Barlette», газета «Аргументы недели Приморье», Информационное агентство «ЕНВ», Сайт о развитии свободного порта Владивосток «Порто-франко», ООО «8 канал».

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год. 

 

Теги: ДВО РАН  бизнес-клуб  ТИБОХ  диалоги 


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