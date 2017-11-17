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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
«Цели и приоритетные направления развития медицины: Проект реализации закона о Телемедицине» - тема 125-го заседания Международного Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР.
30 июля 2017 года президент России Владимир ПУТИН подписал закон о телемедицине, разрешающий оказывать медпомощь с помощью консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей и пациентов между собой.
Для повышения продолжительности жизни в дальневосточных регионах необходимо повысить уровень доступности и качества медицинской помощи, обеспечить предоставления медицинских услуг в труднодоступных районах Дальнего Востока. Это одна из главных целей концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной Правительством России.
Заседание состоялось в Медицинском центре ДВФУ, который является пилотным проектом Правительства Российской Федерации: впервые медицинское учреждение подчиняется Министерству образования. В своем докладе, Олег ПАК, главный врач, ответил на вопросы, касающиеся телемедицины и поблагодарил участников заседания за проявленный интерес к теме.
Юлия ТРОЙНИЧ, генеральный директор сети медицинских лабораторий «Юнилаб» (член Бизнес-Клуба «Диалоги») в своем выступлении указала на необходимость создания работающей инфраструктуры телемедицины в России, которая бы включала и консультационный центр, и диспетчерский пульт, и набор протоколов и стандартов.
О международном опыте применения телемедицины участникам заседания рассказала Светлана ДЕНИСОВА, генеральный директор первого совместного российско-японского медицинского предприятия «Хокуто».
С блиц-докладом о телемедицинском сервисе выступила Евгения СЫСОЕВА, директор филиала ПАО «МТС». Евгения Валерьевна сделала акцент на том, как крупная корпорация быстро реагирует на нововведения в законодательстве, даже не касающиеся прямых услуг компании.
Инесса БАБИЧ, Председатель Совета Международного Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР:
«Реализация закона о телемедицине окажет существенное воздействие на улучшение качества медицинских услуг на Дальнем Востоке. К такому выводу пришли эксперты и участники 125-го заседания. Также представители делового сообщества увидели реальные возможности для развития своего бизнеса, не связанного с медициной, что является важным и качественным показателем, ведь до заседания многие из гостей не знали об этом законе.
Стоит упомянуть, что инвестируя в здравоохранение, бизнес заинтересован в окупаемости вложений, а государство - в увеличении продолжительности жизни граждан, повышении производительности труда, ускорении темпов развития экономики».
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