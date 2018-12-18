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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Декабря, 18:31 |
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Комплексные программы обследования здоровья - уверенность в будущем!
Хроническое недосыпание, усталость, стрессы и неврозы, отсутствие культуры питания, режима труда и отдыха провоцируют различные сбои в организме.
Важно понимать, что сбой - это еще не заболевание, и своевременная диагностика поможет предотвратить развитие болезни, а также избежать серьезных последствий и длительного дорогостоящего лечения. В менталитете наших граждан, к сожалению, нет понимания важности заботы о своем здоровье, и уж тем более - о здоровье своих близких до того момента, пока ситуация не станет критической. Врачи также отмечают значительный вред от глобальной информатизации общества, ведь самодиагностика и самолечение занимают лидирующие позиции среди пациентов.
Тратятся при этом огромные деньги на анализы и лекарства, которые в итоге только наносят вред здоровью, а зачастую всего лишь необходимо было посетить доктора для верной постановки диагноза и назначения лечения. Чтобы избежать этих последствий, многопрофильная больница «Фальк» разработала ПЕРВУЮ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ персональную программу-конструктор, включающую в себя не только необходимое базовое обследование, а также дополнительное (по возрасту, полу и наследственным факторам) и специализированное (по ранее выявленным заболеваниям). Получить консультацию врача-куратора, пройти обследование по индивидуально составленной программе за один-два дня, с возможностью получения рекомендаций по результатам анализов, при этом экономя значительную сумму денег, станет возможным уже в декабре уходящего года. Остаться один на один со своими страхами и вопросами не позволит врач-куратор, мы знаем, как важна поддержка в таких деликатных вопросах. Персонал больницы «Фальк» обеспечит Вам атмосферу надежности и спокойствия на всех этапах обследования.
Соберите свою индивидуальную программу обследования в «Фальк».
- Комплексные программы обследования здоровья - уверенность в будущем!
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